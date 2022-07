Beto Casella llamó al aire a Mirtha Legrand y la invitó a cerrar su carrera en El Nueve

Compartir

Linkedin Print

La Chiqui habló a la posibilidad de llevar su emblemático programa al canal donde se emitió por primera vez hace 54 años

“Mi deseo era volver a El Trece, y creo que no se va a poder dar”. Con estas palabras se expresó hace unos días Mirtha Legrand en Socios del espectáculo, luego de que se frustraran las negociaciones con el canal de Constitución. Allí realizó las últimas temporadas de sus emblemáticos programas, que continuaron con su nieta Juana Viale desde que se inició la pandemia hasta finales de diciembre, cuando se emitió el que es hasta ahora el último envío del ciclo.

Desde entonces se iniciaron las negociaciones, pero Adrián Suar (el gerente de Programación de la emisora) y su nieto, Nacho Viale (de la productora Story Lab) no se pusieron de acuerdo y la productora emitió un comunicado el pasado lunes para explicar que podían empezar a hablar con cualquier canal. “Vi el comunicado de Story Lab. Es raro…”, opinó Mirtha que no pierde las esperanzas en volver a trabajar en la televisión. Incluso en la entrega de los premios Martín Fierro había dado un emotivo discurso deseando su pronto regreso.

Con este panorama, Mirtha se volvió una figura codiciada y el resto de los canales empiezan a hacer su juego para quedarse con sus servicios. Y el que movió primero, al menos públicamente, fue El Nueve, con un llamado en vivo de Beto Casella. Luego de un informe de Bendita contando la situación con El Trece, y en medio de rumores sobre un posible desembarco en el canal, el conductor llamó al aire a la Chiqui para invitarla a compartir pantalla. “¿Beto, como estás querido?”, devolvió Mirtha del otro lado de la línea y ratificó en un amistoso ida y vuelta sus deseos de volver a la televisión.

Casella: —Se te escucha perfecta, estas impecable. Quisiéramos tenerte almorzando, cenando, el canal te abre la puerta.

Legrand: —Los almuerzos se iniciaron en El Nueve, todo se inició en el canal.

Casella: —¿Y por qué no redondear volviendo acá?

Legrand: —Cuando vuelva Nacho hablamos

Casella: —El dinero no tendría que ser un impedimento. Vos tenés que estar al aire, es un clamor.

El aplauso del panel ratificaron las palabras del conductor, y dejaron entrever la emoción por la posibilidad de compartir pantalla con la diva. “Me encantó escucharte tan cariñoso”, agradeció Mirtha iniciando la despedida. “Mientras vos no estuviste en la mesa no fui. Fui con Marcela un día, pero estoy esperando una vuelta. El país esta esperando tu vuelta”, devolvió Casella. “Te prometo que voy a volver”, ratificó Mirtha. “¿Al nueve?”, se entusiasmó Beto. “Todo puede ser, no digo que no. No lo descarto”, cerró la conductora.

Cabe recordar que este lunes por la tarde, Story Lab, la productora que encabeza Nacho Viale, difundió un comunicado en sus redes sociales acerca del estado de las negociaciones con El Trece. “Luego de haber entregado la última propuesta el día 09 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado ´derecho de preferencia´ o ´primera opción´ en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones”.

“Respetando el compromiso asumido en el contrato finalizado, a partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados”, agregan. Por último, señalan: “Agradeciendo a todos por su preocupación e interés, los saludamos muy atentamente, STORY LAB”. Según se desprende del comunicado, la diva ya no estaría atada al canal comandado por Adrián Suar y por tanto tiene la posibilidad de desembarcar en otra señal.

En esta línea, días atrás se había barajado la chance de que sea América el lugar elegido para que Mirtha vuelva con sus clásicos almuerzos. Sin embargo, desde la productora siguen remarcando que todavía “no hay novedades” al respecto. De hecho, su propio nieto había dicho que si no encontraba emisora, podía probar con un formato vía Youtube. Y ahora, El Nueve también movió sus fichas al respecto.

Compartir

Linkedin Print