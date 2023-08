Bigatti: «El sector financiero es el que está llevando a la Argentina a este caos»

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Formosa, contador Ángel Luis Bigatti, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, aseguró que el país necesita «productividad y producción», y señaló que los aumentos de precio «no es culpa de los empresarios, sino del sector financiero que es el mismo que está llevando a la Argentina a este caos».

Al consultarle sobre el incremento en la petrolera estatal dijo que «todavía no hubo aumento en YPF, estamos esperando, según me comentaron había algunas estaciones en la región que habían incrementado un 25%».

A su vez, explicó que un poco menos de la mitad del valor del combustible son impuestos, entonces cuando aumenta el precio al público aumenta también los impuestos, «esta es una de las consecuencias de la situación que se vive en el país».

«En Argentina hay desajustes por el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, que se dan por múltiples causas, expectativas de la mayor inflación y la otra tiene como origen la emisión monetaria descontrolada», indicó, el Presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Formosa, al mismo tiempo, que recordó que «no es la única forma de que se crea dinero, la otra es de las altas tasas de interés que se están pagando, que es el dinero que tiene el sector financiero, que antes de Carlos Menem (ex presidente), era predominantemente estatal, tanto de Nación como de provincia».

Y mencionó, que «la creación de dinero bancario se ocupaba más que nada para promover inversiones productivas, entonces esto hacia que al haber más producción, había más competencia y al haber mejor productividad bajaban los costos y era algo positivo».

«Desde hace unos años los Bancos se encuentran en mano de la gente que tuvo allegada a los políticos de turno, y son los que especulan con el dólar donde ellos son referentes y demandantes, y el Estado con una política nefasta perjudican a los productores que son los que pueden salvar el país, generar empleo, riqueza, mejores bienes y servicios», añadió.

El contador sostuvo que es el sector financiero el especulador y no el empresario como se dice, «en la macroeconomía hay dos ruedas la de producción y la del consumo y una cadena que une a ambas que es la cadena financiera que es la moneda y el crédito. Entonces es el sector financiero el especulador, el sector empresario recibe los precios aumentados, por la devaluación las importaciones encarecen en pesos, además nadie se fijó que ese dólar devaluado perjudicaba al sector productivo nacional, a quien además le imponían una carga fiscal exagerada».

Seguidamente, manifestó el dinero generado por la tasa de interés al sector financiero no tienen todas las reglamentaciones impositivas como si los empresarios.

Al respecto ejemplificó: «un operador de YPF, tiene deudas en dólares y combustible consignado, que con cada desvalorización se come toda la utilidad que pudo haber generado, entonces, dónde está el negocio de ese empresario, que es un trabajador pero con la responsabilidad de planificar y hoy no se puede ni diagnosticar qué puede suceder».

Además recordó que «en el gobierno de Mauricio Macri, Aranguren en la provincia de Corrientes en el año 2018 me pidió que vaya a exponer al Gabinete nacional mi postura y lo echaron».

«Acá hay una cuestión que tiene que ver con los valores, si nosotros tenemos una sociedad donde estamos cautivos del poder de «convencimiento» del sector financiero, estamos muy mal, y ese sector es el que está llevando a la Argentina a este caos», lamentó.

