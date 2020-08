Binder y KTM ganaron por primera vez en el Moto GP

Compartir

El sudafricano tuvo un ritmo superior y doblegó a Morbidelli para darle el primer logro a la marca austríaca. Zarco completó el podio.

Brad Binder (Red Bull KTM) se quedó con la carrera del Moto GP en el circuito de Brno, escenario de la tercera fecha de la temporada. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) y Johann Zarco (Esponsorama Racing) completaron el podio.

Zarco no hizo una buena partida y eso le permitió a Morbidelli hacerse con la punta, mientras que también lo superaban Pol Espargaró (Red Bull KTM), Binder, Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) y Aleix Espargaró (Aprilia Racing).

En tanto, Quartararo no podía mantenerse atrás de su compañero y resignaba su puesto a manos de Binder, mientras que también tenía que contener a Pol Espargaró. Por su parte, Aleix Espargaró dejaba ir al poleman del sábado.

Iker Lecuona (KTM Tech3) y Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) se tocaban y ambos se caían, haciendo abandono de la competencia. Adelante, Morbidelli construía una diferencia que lo alejaba del pelotón mayoritario.

El golpe de escena se daba en la mitad de la prueba, donde Zarco se rozaba con Pol Espargaró y este último se iba al suelo. Luego de esto, el francés se fue encima de Quartararo y logró dejarlo atrás aprovechando la velocidad de su Ducati.

Con respecto al incidente con el “Polyccio”, el oriundo de Cannes recibió un “long lap penality”, pero a pesar de cumplir con la sanción no perdió su puesto en pista y pudo escaparse del “Diablo”, quien perdía ritmo y era superado por Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) y Miguel Oliveira (KTM Tech3)

En la vanguardia, Morbidelli no podía mantener su ventaja y Binder le descontó rápidamente hasta poder arrebatarle la posición de privilegio. El sudafricano de KTM capitalizó el potencial de la RC16 y abrió una brecha sobre el italiano del Petronas Yamaha para empezar a sentenciar su triunfo.

Más atrás, la lucha estaba centrada en el último escalón del podio, donde Zarco veía como Rins se le hacía cada vez más grande y le descontaba hasta definir el puesto en la última vuelta.

Con una luz de cinco segundos, Binder consiguió su primera victoria en el Moto GP en su año debut. Además, se convirtió en el primer sudafricano en llevarse una prueba de la divisional y le dio el éxito inaugural a KTM en la máxima categoría del motociclismo.

Morbidelli concluyó segundo y Zarco pudo contener a Rins para asegurarse la tercera colocación. Rossi, Oliveira, Quartararo, Takaaki Nakagami (LCR Honda), Jack Miller (Pramac Racing) y Aleix Espargaró completaron el top diez.

Con estos resultados, Quartararo sigue como líder del campeonato con 59 puntos, secundado por Viñales con 42 y Morbidelli con 31 unidades. La cuarta fecha del Moto GP será el próximo fin de semana en el circuito Red Bull Ring de Austria.