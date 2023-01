Boca: Ibarra le comunicó a Carlos Zambrano que no lo tendrá en cuenta para la nueva temporada

El entrenador, que en las últimas horas firmó su renovación, le dijo al defensor peruano que no contará con él para la próxima campaña

El entrenador de Boca, Hugo Ibarra, tomó la primera decisión fuerte luego de firmar el jueves su contrato por un año con la entidad xeneize y le comunicó al defensor peruano Carlos Zambrano que no será tenido en cuenta para la nueva temporada.

En el tercer día de la segunda parte de la pretemporada del plantel de Boca en el predio de Ezeiza, la noticia que retumbó en el seno de la entidad fue la salida del zaguero de la selección de Perú, que en principio se iba a quedar hasta el 30 de junio para cumplir la parte final de su contrato, mientras la secretaría de fútbol negociaba su continuidad por dos años mas.

Sin embargo, el defensor le habría recriminado a Ibarra que había tenido menos días de vacaciones que otros jugadores, y el entrenador sintió el reclamo como una falta de respeto, por lo cual tomó la decisión de prescindir de sus servicios y no estaría dispuesto a dar marcha atrás en la misma.

Vale recordar que, por una situación similar, Zambrano ya había sido sancionado en su momento junto con los colombianos Sebastián Villa y Edwin Cardona, que luego pasó a Racing. También fue protagonista de un resonante cruce con Darío Benedetto en el entretiempo del partido entre Boca y Racing por la Liga Profesional, con una discusión durante el entretiempo, con algún roce físico que se hizo visible cuando ambos regresaron al campo de juego para la segunda parte.

Su última participación fue en la escandalosa final del Trofeo de Campeones contra Racing, en el estadio de Villa Mercedes, en San Luis, y Zambrano fue uno de los seis seis expulsados en el equipo ‘xeneize’, por lo que el árbitro Facundo Tello dio por terminado el encuentro con victoria de la ‘Academia’ por 2-1.

Resta ahora ver cual será la decisión del consejo de fútbol que lidera el vicepresidente Juan Román Riquelme con un futbolista que era uno de los más valorados por su juego por parte del ídolo y sus demás componentes, si decide relegarlo durante los seis meses que le quedan de contrato, o aceptar alguna oferta que llegue por su pase en las próximas semanas.

Zambrano, de 33 años y que venía de recuperarse de Covid durante la primera parte de la pretemporada, había tenido una oferta del club Alianza Lima, de su país, pero la rechazó para entablar negociaciones con la dirigencia de Boca, con el objetivo de continuar dos temporadas más.

En esa posición de la defensa, Boca tiene a Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda y el juvenil Nicolas Valentini, que volvió de su préstamo en Aldosivi. Además, Marcos Rojo está en proceso de recuperación de una operación de los ligamentos cruzados, pero recién podría estar a disposición del cuerpo técnico en junio del próximo año. Hace unos meses, Boca se había mostrado interesado en Adonis Frías, pero el central de Defensa y Justicia fue recientemente traspasado a León, de México, y tampoco hubo chances con Walter Kannemann, que prefirió seguir en Gremio, de Porto Alegre. Por el momento, uno de los jugadores que interesa es el zaguero Lucas Merolla, de Huracán.

El plantel de Boca realizará este viernes el último día de doble turno en Ezeiza, para quedar en libertad de acción por la noche y celebrar la llegada del nuevo año con sus familiares y amigos. La tercera parte de la preparación comenzará el lunes 2 de enero por la mañana, y el primer amistoso pautado será el 8 de ese mes, ante Independiente, en San Juan.

