A pocas horas del duelo ante Newell’s en la Bombonera por la anteúltima fecha del torneo de la Liga Profesional, Boca Juniors concretó la venta de Luis Vázquez: el delantero de 22 años, y que disputó 98 partidos con la camiseta azul y oro, en los que convirtió 16 goles, se va a jugar al Anderlecht, de Bélgica.

Según indicó el periodista César Luis Merlo, experto en el mercado de traspasos del fútbol argentino, el club belga le pagará al Xeneize unos 7 millones de euros por el 75 por ciento del pase del futbolista que surgió en las divisiones inferiores de Patronato, de Paraná, y que llegó a Boca en 2019 para sumarse al plantel profesional.

Los detalles de la operación indican que esa cifra incluye bonos por objetivos cumplibles y que, además, el club de la Ribera se quedará con una plusvalía de un 15% ante una venta futura del atacante que viene de marcarle dos goles al Monagas por la Copa Libertadores y que también anotó el único tanto del equipo de Jorge Almirón en el 1-0 ante Huracán como local.

El futbolista firmará un contrato de cuatro años, o sea hasta 2027, con la entidad de Bélgica y viajará este mismo domingo con destino a Europa para sellar su nuevo vínculo. Este lunes se realizaría la revisión médica.

Antes de subirse al avión que lo trasladará a Europa, Vázquez habló con los medios. “Se dio todo de imprevisto, pero contento por este nuevo camino”, dijo el delantero. “Ya me despedí de mis compañeros, así que un poco triste por eso, pero espero lo mejor. Me hubiera gustado saludar a los hinchas dentro la cancha, aunque son cosas que pasan”, agregó Vázquez.

¿Qué espera de su primera experiencia en el fútbol del Viejo Continente? “Vamos a ver cómo es la adaptación, pero acá en Boca sumé un poquito de confianza en los últimos partidos y llegó con buen ritmo. Hay que enfocarse en lo que viene”.

La transferencia de Vázquez se produjo varias semanas después que el Anderlecht volviera a la carga para llevarse al delantero que vestía la casaca número 38. A principios de junio, el máximo campeón de Bélgica a nivel doméstico con 34 trofeos había buscado al jugador tras la pésima campaña en el torneo después de finalizar en el puesto 11 con 46 puntos, a 29 del campeón, el Genk. La oferta elevada por el equipo belga había sido similar, pero ahora lo que definió la venta es que el Xeneize mantiene un porcentaje de la ficha del jugador. Hay que recordar que Patronato es dueño de una parte del pase.

Frente a este escenario, habrá que ver qué novedades habrá en las próximas horas con la posible llegada de Edinson Cavani al Xeneize. El goleador uruguayo no viajó con el resto del plantel del Valencia a la pretemporada del conjunto español y se espera por el arreglo entre su hermano y también representante con la dirigencia del equipo Ché. Además de eso, el ex futbolista del PSG y Manchester United tampoco se presentó al entrenamiento y crecen las versiones sobre su rescisión de contrato.

Por su parte, desde el Consejo de Fútbol que tiene a Juan Román Riquelme como cara visible, trabajan para liberar un cupo de extranjeros y dejar el espacio listo frente al arribo de Cavani. El que más chances tendría de salir a préstamo es Jan Hurtado: venezolano evalúa una oferta para sumarse a la Liga Universitaria de Quito, equipo que dirige el argentino Luis Zubeldía. Los otros que también podrían liberar el cupo de extranjeros serían Óscar Romero (al paraguayo se le vence su vínculo a fin de año) y Sebastián Villa, quien no es tenido en cuenta luego de ser condenado por abuso sexual y se entrena con el plantel pero no puede ser parte de los partidos.

Relacionado