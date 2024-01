Boleta Única: no hubo dictamen y se demora el debate

La velocidad que buscó el oficialismo para avanzar con la Boleta Única de Papel recibió un baño de realidad en el Senado: un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia de la Cámara alta pospuso la firma de un dictamen de mayoría y expuso la mala praxis política de La Libertad Avanza, que ni siquiera se ocupó de convencer, en la previa de la discusión, a la oposición no kirchnerista.

El resultado le permitió festejar al cristinismo. El martes el interbloque del Frente de Todos se aprestaba a rechazar el debate en cuestión por chocarse, pese a que aún no fue tratado ni votado en la Cámara baja, con la derogación de las PASO incluida en la Ley Ómnibus.

La postura fue compartida por algunos legisladores de la oposición no kirchnerista, quienes además se quejaron por la improvisación y la rapidez con la que La Libertad Avanza empujó la discusión. “Ninguno de ellos vino a preguntarnos qué íbamos a hacer en la comisión. ¿Cómo se puede trabajar así? Pasamos de juntar 39 para votar autoridades a posponer un debate sobre boleta única. Festejan los K y queda expuesta la vicepresidenta”, manifestó un integrante de ese conglomerado a este medio.

Horas antes del plenario se acrecentaron los inconvenientes en la Cámara alta. Tras días de insistir con la intención de avanzar con un dictamen, los operadores más experimentados del Senado deslizaron serias dudas a varios legisladores sobre la viabilidad de un despacho. Se preguntaban algo tan básico como la negociación política en camino para sellar un potencial despacho. Nadie llamó, excepto algún secretario.

Bajo ese panorama, el oficialismo llegó sin una posición clara al plenario, que fue comandado por el presidente de Asuntos Constitucionales, el peronista no kirchnerista Edgardo Kueider. El entrerriano fue uno de los que avaló la dilación del tratamiento de la Boleta Única -aunque la propuesta del cuarto intermedio fue del correntino Carlos Espínola, jefe del interbloque federal-, pese al acuerdo con La Libertad Avanza para que quedara como titular de la comisión.

El proyecto -aprobado en Diputados en junio de 2022- se basa en el modelo cordobés, que establece una papeleta completa para todas las categorías en disputa: presidente y vice, diputados, senadores y legisladores del Parlasur, según corresponda para los últimos dos casos. En cuanto a los distritos con elecciones locales atadas, el texto permitirá la aplicación de ambos sistemas o el mismo, aunque en urnas diferentes para las dos ocasiones.

Para las provincias que tengan más de cinco candidatos por lista -Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba, por ejemplo- habrá afiches con todos los nombres en el cuarto oscuro. Otro punto importante es que, para las PASO, no estará la posibilidad de votar la lista completa. Si el partido no participa en alguna de las categorías de cargos a elegir, en el espacio correspondiente se incluirá la inscripción “No presenta candidato”.

En tanto, los lugares de cada alianza serán sorteados para las PASO mientras que, para las generales, el orden será de acuerdo a los porcentajes obtenidos en las primarias. El problema que tiene el proyecto -algunos prefieren en modelo santafesino de boletas separadas para cada categoría, o sugieren otras modificaciones- es que, si es retocado, deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.