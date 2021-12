Bomberos brindó consejos para prevenir accidentes con pirotecnia

Compartir

La Brigada de Explosivos del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa, lleva adelante una campaña de prevención, concientización y uso responsable de pirotecnia.

El uso de material pirotécnico en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo es una arraigada costumbre en la provincia, que en algunas ocasiones provocan lesiones a las personas que manipulan estos elementos.

En este sentido, la Policía de la Provincia de Formosa, a través de la Brigada de Explosivos del Cuerpo de Bomberos, desarrolla la campaña de prevención, concientización y uso responsable de material pirotécnico en distintos medios de comunicación.

El Cuerpo de Bomberos y sus distintas delegaciones del interior provincial realizan recomendaciones e inspecciones de aquellos comercios que iniciaron los trámites en la Municipalidad para la venta provisoria de pirotecnia, haciéndoles conocer los alcances de la de la Ordenanza Municipal N° 7.386/21, acerca de prohibición de pirotecnia sonora en la ciudad de Formosa, mientras que algunos municipios del interior adoptan la misma modalidad.

Recomendaciones

Con el objetivo de evitar accidentes, lesiones graves, quemaduras de distintos niveles e importantes pérdidas materiales, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Sólo utilice pirotecnia en espacios abiertos, lejos de viviendas, recuerde las molestias que ocasiona si son utilizadas cerca de hospitales, sanatorios, centros de salud y refugio de animales.

• No deje a los niños manipular solos, éstos materiales, ya que pueden ocasionarles graves accidentes especialmente en manos, cara y ojos. Por tal motivo, el encendido de los mismos debe estar hecho por adultos y los niños deben ser únicamente espectadores.

• No experimente ni mezcle los productos pirotécnicos.

• Si no conoce la forma de utilizar el producto, siga las instrucciones del envase (los autorizados tienen las instrucciones).

• Si el producto presenta desperfectos en la envoltura o mecha no lo compre, el riesgo es muy grande.

• El mal uso de estos elementos no solo puede afectar su salud sino la de los demás personas y también los bienes materiales de las mismas, ya que muchas veces se originan incendios u explosiones.

• Si utiliza estos productos tenga a mano un recipiente con agua, para volcarle a los elementos ya utilizados.

• Después de utilizar elementos de pirotecnia, recuerde lavar sus manos con agua y jabón.

• Al encenderlos no los sostenga en la mano déjelos en el suelo.

• No lleve artículos pirotécnicos en los bolsillos. Úselos al aire libre y en lugares despejados.

• No introduzca artificios pirotécnicos en envases de vidrio.

Denuncie a la línea de emergencias gratuita 911, Cuerpo de Bomberos o a la Dirección de Bromatología de la Municipalidad, la venta o almacenamiento irregular de estos materiales; esa determinación puede salvar vidas.

