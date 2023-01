Bomberos brindó recomendaciones para prevenir incendios de pastizales

Teniendo en cuenta que en los últimos días las altas temperaturas, sumado al fuerte viento se conjugan a favor de la propagación descontrolada de incendios de pastizales y campos, dentro y fuera del ejido municipal, poniendo en riesgo bienes materiales, el medio ambiente, la vida de los animales, como así la integridad física de las personas, el Cuerpo de Bomberos elaboró una serie de recomendaciones para evitar situaciones indeseadas.

Por otra parte, cuando la quema de pastizales se realiza en inmediaciones a rutas nacionales y/o provinciales, provoca la disminución de la visibilidad a ocasionales conductores, representando un potencial peligro para eventuales siniestros viales.

Cabe mencionar durante la jornada del sábado último, se produjeron dos incendios de grandes dimensiones: uno ocurrió en campo ganadero ubicado sobre la Ruta Nacional 81, jurisdicción de Juan Gregorio Bazán donde afectado un total de 40 hectáreas de campo (bosque nativo).

El otro campo ganadero afectado se encuentra sobre la Ruta Nacional 86, jurisdicción de Posta Cambio Zalazar, donde las llamas afectaron un tractor, gran cantidad de balancines, tanque de agua y un total de 300 hectáreas de campo.

En ambos casos, trabajaron en forma conjunta Bomberos Las Lomitas, Delegación Unidad Especial Asuntos Rurales Juan G. Bazán y la Subcomisaría Posta Cambio Zalazar; también se contó con la colaboración del personal de los municipios, quienes trasladaron cisternas con agua para controlar los focos de incendio.

Recomendaciones

No realice quema de basuras, pastizales, en presencia de fuertes vientos, teniendo cuenta que facilita la propagación de las llamas hacia viviendas lindantes, postes del tendido eléctrico, de telefonía, televisión por cable produciendo la interrupción de los servicios con el consiguiente con daños material u otras situaciones más graves.

Si su vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos, es conveniente que efectúe alrededor de la muralla y/o tejido de su domicilio, una limpieza de los arbustos y pastos en un área perimetral de no menos de un metro, a fin de evitar la propagación de las llamas hacia su inmueble.

Si viaja por la ruta, no arroje colillas de cigarrillos, vidrios u otros objetos que reflejen la luz del sol, teniendo en cuenta que las temperaturas y más aún en esta zona, son muy elevadas y pueden iniciar un incendio.

Se solicita a la ciudadana no realizar llamadas a los teléfonos de emergencia si no se trata de una situación real que amerite la utilización de la línea; alguien más puede necesitar auxilio mientras se atienden llamadas falsas o molestias.

En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911 o la línea baja del Cuerpo de Bomberos 4428-888, indicando el lugar preciso donde se necesita la presencia policial o bomberos, una breve descripción del incidente, personas o vehículos involucrados, no corte hasta brindar los datos necesarios al operador. Juntos vamos a lograr una provincia más segura.