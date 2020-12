Bono a estatales no tendrá descuentos al momento de la acreditación

Compartir

Desde el Banco Formosa informaron que la acreditación del bono al personal activo y pasivo de la administración pública otorgado por el Gobierno provincial, no tendrá descuentos al momento de la acreditación.

El importe respectivo se verá reflejado en las cajas de ahorro y estará disponible para el uso, ya sea mediante compras con tarjeta de débito, cargas a las billetera Onda, o extracciones por cajero automático.

Una vez trascurrido el día de la acreditación, el saldo no utilizado del bono, queda consolidado en la respectiva caja de ahorro, para realizar las operaciones bancarias normales y habituales (compras, plazo fijo, débito de cuotas de préstamos, pagos de tarjetas, envío de transferencias, etc).

Por dudas o consultas al respecto el cliente podrá contactarse por los canales habituales de comunicación, tanto al 0800 777 2262 como atencionalusuario@bancoformosa.com.ar

