Brad Pitt y Harry Styles protagonizarán la película de ciencia ficción “Faster, Cheaper, Better”

Compartir

Linkedin Print

El reciente ganador del Oscar Brad Pitt y ex miembro de One Direction Harry Styles se encontrarán primera vez en la pantalla en la película de ciencia ficción “Faster, Cheaper, Better”, el próximo proyecto del reconocido director Dan Gilroy.

La distribuidora del filme en España, Vértice 360, sorprendió a todos al anunciar sus protagonistas. “¿Brad Pitt y Harry Styles?? Tenemos muchísimas ganas de contarles más cosas sobre las próximas películas?”, postearon en sus cuentas oficiales y su página web.

Según la sinopsis oficial, la historia trata del impacto que la inteligencia artificial tendrá en el sector de los transportes. La película abarca 20 años en varias localizaciones con historias entrelazadas y múltiples personajes entre los que se encuentran un jefe de sindicato, un joven empresario, un director de una granja interior y un millonario del sector tecnológico cuyas vidas se ven truncadas a causa de la automatización.

El proyecto está aún en fase de preproducción, se espera que el rodaje se desarrolle entre finales de este año y comienzos del que viene de cara a su estreno en 2022. Vértice 360 ha adquirido también los derechos para su distribución en Latinoamérica, Italia y Portugal.

Gilroy se dio a conocer en 2014 con “Nightcrawler”, un thriller protagonizado por Jake Gyllenhaal, a quien volvió a elegir para “Velvet Buzzsaw” (2019).También ha dirigido a Denzel Washington y Colin Farrell en “Roman J. Israel Esq.” (2017). Será su cuarto largometraje para él.

Si la trama ya despertó expectativa, ahora la llegada de Pitt y Styles promete ser una de las producciones más taquilleras de Hollywood. El actor, de 56 años, tuvo su último trabajo en “Ad Astra”, mientras que el cantante británico,de 26 años, se inclinó hacia el mundo del cine tras aparecer en “Dunkerque” de Christopher Nolan.

Al margen de su trabajo como productor, el protagonista “Once Upon a Time in Hollywood” tiene en cartera actualmente otros dos proyectos delante de la cámara: la nueva película de Damien Chazelle, “Babylon”, y “Bullet Train”, dirigida por David Leicht y que está basada en la novela japonesa “Maria Beetle” del autor Kotaro Isaka.