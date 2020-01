Brenda Gandini habló de la polémica versión de que vetó a Juana Viale de la obra Desnudo

Compartir

Brenda Gandini se encuentra instalada en Mar del Plata junto a Gonzalo Heredia y sus hijos, Eloy y Alfonsina. Allí, en La Feliz, la actriz combina relax y mucho trabajo ya que comparte escenario con el actor en la obra Desnudos, también protagonizada por Luciano Castro, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola.

Y, desde la ciudad balnearia, Gandini habló de la polémica versión que indicó que habría vetado a Juana Viale del proyecto. “¿Quién dijo eso? ¡Para nada! Juana ha sido compañera mía, yo tengo los mejores recuerdos, buena compañera, buena persona”, aseguró en diálogo con Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“He tenido siempre muy buena relación. Juana es muy buena compañera, así que no, desde ya. Aparte, si es por nombrar, nombraron a muchas actrices para estar en la obra”, completó Brenda, sorprendida por el rumor.

Además, la actriz contó cómo lidia con la efervescencia de las fans de Heredia. “Soy brava porque no soy una mina que la vas a poder pasar por adelante, soy bastante viva. Creo que nos tenemos que preocupar de las que parecen más santas. Yo soy tranquila pero si me hacés algo, reacciono. Quizás no tuve un exabrupto en público porque sé dónde tengo que tenerlo. Elijo los lugares, no me voy a exponer a una situación que no me beneficie», dijo con pura sinceridad.

«Ya estoy acostumbraba. Igual, siempre han sido muy respetuosas conmigo y cuando estoy con Gonzalo me dicen ‘permiso, ¿lo puedo saludar? Y yo les respondo ‘por supuesto’. Hasta lo pienso como espectadora, a veces te gusta o admirás a alguien que tiene pareja y no por eso vas a hacer algo contra su pareja. Es una cuestión de dar lugar a eso. Gonzalo se dedica a esto y las mujeres que lo van a ver al teatro, lo admiran, lo aman y sos fans», completó.