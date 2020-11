Bromatología: con los controles a restaurantes y bares se busca concientizar, “no clausurar o multar”

Compartir

Linkedin Print

El director de Bromatología de la Municipalidad, Jorge Tarantini visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló de la reapertura de bares y restaurantes en la ciudad que comenzó el viernes y aseguró que los controles que realizan sobre los mismos no son para “clausurar o realizar multas” sino que para concientizar a la población sobre la importancia de respetar el protocolo sanitario y así mantener el status sanitario de Formosa ante la pandemia de coronavirus.

“La apertura de gastronómicos se dio a raíz de las notas que se han presentado en el Consejo por parte de las diferentes aristas del grupo de gastronómicos tanto empresarios como el gremio UTHGRA que ha presentado y después de las reuniones que se tuvieron y de las capacitaciones que se dieron tanto al empresario gastronómico como a los empleados, luego de todo esto se habilitó la posibilidad de poder brindar el servicio de manera presencial”, comenzó explicando.

Contó además que en los controles “vamos llevando un balance, no estamos trabajando solos, también se ha dispuesto la fiscalización por parte de la Policía, así como también la Subsecretaría de Defensa al Consumidor. Más allá de la zona céntrica, en Circuito Cinco como en la avenida Néstor Kirchner y Gutnisky también hicimos presencia ya que el viernes por la tarde hubo serios problemas con el internet, eso nos preocupó un poco teniendo en cuenta que uno de los principales servicios por los cuales se hacen las reservas es a través del servicio de internet ya sea mensaje de texto, WhatsApp o vía zoom inclusive, es así que convocamos a los inspectores que tenían su descanso para poder salir y poder cubrir toda la ciudad”.

Destacó en ese marco que sacar turnos previamente para asistir a un bar “es por el cumplimiento del protocolo, es uno de los requisitos que se le impone al servicio gastronómico y por otro lado también el empresario gastronómico tiene que realizar el tema de la trazabilidad del cliente, tiene que tomar los datos del mismo, los acompañantes, nombre completo, DNI, domicilio, número de teléfono y los que lo acompañan a la mesa con un máximo de 4 personas por mesa para así poder hacer la trazabilidad del mismo, es decir, que si el día de mañana se detecta algún infectado poder determinar aquellos contactos cercanos y las personas que pudieran estar en las mesas cercanas más allá de que el distanciamiento permite que no haya un contagio”.

“Como se realizó la firma del convenio de responsabilidad compartida, se trata más que nada para concientizar tanto al empresario como también a la gente, es trasladar esa responsabilidad que tenemos los organismos de control al propietario del comercio teniendo en cuenta que es a la gente, al vecino al que tenemos que concientizar e ir preparándolo para toda esta etapa que sabemos que no va a volver a ser lo mismo, a lo largo de esta cuarentena nosotros vemos ese incumplimiento por parte del vecino en cuanto a las filas de supermercados, en las filas para pagar cuentas, al comienzo teníamos que mandar inspectores para que la gente mantenga la distancia fuera de los comercios, en los Pago Fácil y Rapi Pago que son espacios chicos, la gente hace la fila afuera y teníamos que intimar al propietario del comercio a que contrate o que saque un cajero para que ponga a controlar en la vereda a la gente que cumpla, también nos manifestaban que muchas veces se enojaban, se retiraban del lugar incluso insultaban y todo eso es lo que a veces padecemos nosotros también”, recordó.

Asimismo destacó que “notamos el compromiso del gastronómico que es quien debe hacer cumplir tanto la capacidad máxima de las personas como el distanciamiento, nos pasó de que el viernes a las 21 horas más o menos haciendo una de las recorridas con un inspector notamos que en el centro había una mesa con 5 personas, cuando llego al comercio adentro ya estaba la Policía también, esa era una de las premisas, el tema del control que es concientizar a la gente con el tema del protocolo, no es salir a clausurar, a realiza multas e infracciones sino que concientizar a la gente y capacitar e informar del protocolo”.

De la misma forma Tarantini dijo que en los comercios que no están en regla en cuanto a que no cuentan con todos los papeles necesarios para trabajar, se le da un plazo de tiempo para que regularicen su situación. “Nos tocó en las visitas que hicimos el viernes dos o tres comercios que habían dado de baja y contaban con los insumos que estaban operando, somos flexibles con los plazos de papeles, en cuanto a las documentaciones que requieren un corto plazo estamos brindando hasta 5 días hábiles para que puedan solucionar, también es cierto que hacemos un seguimiento, si pasado ese plazo ni siquiera inició el trámite como para subsanar la deficiencia en este caso, ahí sí ya se es más riguroso en cuanto a las infracciones, pero siempre otorgamos plazos para que se dé cumplimiento a las infracciones detectadas”, valoró.

Tarantini recordó que Bromatología “tiene como facultad la clausura en cuanto a la falta de papeles, higiene, mercadería vencida y demás cosas, pero es cierto y lo vimos, que había una dificultad por parte de la mayoría de la gente en habilitar comercialmente los locales teniendo en cuenta un requisito fundamental que pedía la ordenanza anterior que era la autorización del propietario del inmueble donde se iba a habilitar el local comercial o en su defecto ser propietario del mismo, en estos casos perjudicaba mucho sobre todo a los negocios pequeños teniendo en cuenta que se trataba de barrios del IPV que debían pedir autorización y esos trámites tardaban un poco, se reformó esa ordenanza facilitando al vecino poder habilitar el comercio, por eso es que el criterio que usábamos cuando hacíamos las visitas era intimar al cumplimiento de esas deficiencias que se encontraban en el acta de infracción a los fines de no clausurar y darle la posibilidad de que sigan trabajando, que les ingrese el dinero necesario como para poder hacer el trámite, clausuramos exclusivamente cuando con la falta de habilitación se conjugan otras infracciones como la mercadería vencida, la falta de higiene o deficiencia en la infraestructura que son faltas muy graves, no meramente administrativas o documentales, y en esos casos sí se hace la clausura y el seguimiento al comercio para que subsane eso”.

Al ser consultado sobre en cuánto tiempo se puede habilitar un comercio, explicó que “depende de qué comercio sea, si son kioscos se puede tener en a lo sumo 15 días, en otros tipos de comercios como supermercados, talleres de motos, tienen otros requisitos porque se ha reformado el Código Urbanístico y se han agregado nuevas normativas respecto de los boliches por ejemplo que llevan otro tipo de control, tienen otro tiempo”.

“Nosotros estamos facultados para realizar todas las infracciones necesarias incluso la clausura pero esa no es la idea, salimos muy conformes cuando entramos a un comercio y solo realizamos un acta de inspección, no de infracción, porque eso quiere decir que las cosas están bien y además colaboramos en que el vecino reciba una buena atención sobre todo en la venta de alimentos o mercadería en buenas condiciones”, destacó.

Valoró además el trabajo que realizan los inspectores, “ellos son los que están en la calle, yo soy el nexo muchas veces, si bien mi teléfono está abierto las 24 horas también son los inspectores los que están a la par, yo soy la cabeza visible, ellos son los que están en la trinchera y muchas veces reciben los retos o las confusiones de comerciantes que creen que existe una persecución y esto no es así”.

Para finalizar, Tarantini se refirió a que hoy estarán realizando controles en los cementerios debido a que en la fecha se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, “tenemos dispuesta una cantidad importante de inspectores, lo que se trata en este caso no es de realizar infracciones ni mucho menos sino que ordenar aquellas personas que necesiten o quieran comercializar flores, paños, debemos destacar que no deben ser flores naturales sino que artificiales y ordenar el exterior del cementerio. La Policía va a estar presente para hacer cumplir al vecino el distanciamiento tan necesario en estas épocas”.

Compartir

Linkedin Print