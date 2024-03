Bullrich denunció a Pietragalla por «traición a la Patria»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia formal contra el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti en la que lo acusa de «traición a la patria», entre otros delitos, en relación a la presentación que realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con acusaciones sobre la muerte de Santiago Maldonado contra el Estado argentino.

Bullrich acusa al ex funcionario de los delitos de «traición a la patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos», por haber impulsado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la familia Maldonado había iniciado contra la Argentina por tener responsabilidad en la muerte del artesano.

En la denuncia, la ministra afirmó que Pietragalla «aseveró hechos falsos y ocultó hechos auténticos, debidamente acreditados en la investigación judicial», con intención de involucrarla por su desempeño como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

Bullrich aseveró que el ex secretario de Derechos Humanos pretendió instalar que hubo «conductas ilícitas» tanto en la búsqueda como en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. En su momento, Pietragalla declaró que la ministra «ocultó pruebas» y «sembró pistas falsas» además de impedir que «los familiares tengan acceso a la información relevante» en la causa y no los dejara «participar de las principales medidas de búsqueda». Bullrich determinó que todo fue «absolutamente falso», debido a que la familia Maldonado tuvo participación en la búsqueda, en el posterior hallazgo del cuerpo e incluso, participó en la autopsia junto con otras cincuenta y cuatro personas