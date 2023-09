Este fin de semana, visitó el piso de Expres en Radio, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate quien cuestionó las propuestas de La Libertad Avanza porque son una “falacia” y dejó en claro que la única candidata que representa un verdadero cambio es Patricia Bullrich. “Es la única candidata que en realidad va a hacer que se termine el kirchnerismo”, indicó.

Primero, el radical señaló que si bien se habla de “imagen positiva” de determinados candidatos “falta mucho para las elecciones. Patricia Bullrich viene de conversar con sectores de Juntos por el Cambio, el larretismo, nominó ya a su ministro de economía que es Carlos Melconian”.

Al referirse a propuestas de campaña que se instalaron en la opinión pública aseveró que “el tema la dolarización es una falacia, el de los voucher y seguro social también”. “Nosotros tenemos que explicar que las propuestas de Javier Milei no son buenas, y lamentablemente hay una bronca del argentino con la política y ahí nos ponen a todos en el mismo lugar, pero nosotros no tenemos el mismo lugar que le corresponde al Frente para la Victoria”, agregó.

“A nosotros nos cuestionan preguntando qué hicimos, y lo cierto es que cuando estuvo Mauricio Macri la Argentina empezó a enderezar un rumbo ya que nunca hemos tenido una política exterior como la tuvimos con él, como nunca empezamos a gastar menos de lo que recaudamos, equilibramos el déficit, federalizamos la Argentina en cuestión de recursos cuando le dimos a todas las provincias la retracción del 15% por eso hoy tenemos 17 u 18 provincias superavitarias, y esto no se valora. La Argentina empezó a caminar y luego se desandó el camino”, comentó el legislador y lamentó que “nosotros no supimos explicarle a la gente cómo tomamos el país; se siguió invirtiendo mucho en el tema de los planes porque la verdad es que la situación del argentino estaba muy mal y Macri prefirió eso antes de ver a una argentino que no tenga para comer”.

“Creo que Juntos por el Cambio, en este caso Patricia Bullrich es la única candidata que en realidad va a hacer que se termine el kirchnerismo y que aflore de última un justicialismo distinto, más democrático, republicano y dialoguista. Le va a llevar su tiempo, pero me parece que de eso se trata”, valoró.

Por otro lado, al referirse al candidato a presidente de nuestro país por La Libertad Avanza señaló Zárate que “Milei es más de lo mismo, no tiene propuestas para la Argentina, está claro que todo lo que dijo lo va a hacer, pero en la tercera generación, y el problema lo tenemos hoy”.

“Cuando Patricia dice que hay que austeros se refiere a todos los ámbitos -desde un concejal hasta el presidente de la República tiene que ser así- y tiene que ser como un modelo a seguir, porque si no se da el ejemplo no sirve. La política y la austeridad tienen que ser en todos los ámbitos, deber ser un modo de trabajo, el político tiene que dar el ejemplo”, cerró diciendo el diputado provincial.

