Burbujas: la Unión de Formosa hará su pretemporada en Buenos Aires

La Unión de Formosa, Gimnasia de Comodoro e Hispano de Río Gallegos son los tres únicos equipos que no han logrado comenzar los entrenamientos por distintos motivos, referidos en algunos casos a la dificultad para reunir al plantel (Gimnasia, Hispano) o a las restricciones gubernamentales en el otro (LU).

Justamente los formoseños han avanzado para conseguir un sitio donde comenzar las prácticas, y finalmente no serán Corrientes ni Córdoba, que eran las dos opciones que se manejaban en un principio. La ciudad elegida será finalmente Buenos Aires.

La Unión comenzará la semana que viene su pretemporada allí y está cerrando los últimos detalles de logística, que ahora son más simples en CABA que en el resto del país, exactamente lo opuesto a la situación de hace un par de meses.

Ahora La Unión juntará a todo su plantel en Buenos Aires, ya que a Formosa no pudo llevar a nadie por las mismas restricciones que no les permitían entrenar. De allí, irá directamente a Córdoba, una vez que se definan las fechas finales de las burbujas, y se confirme desde el gobierno la autorización.

Vicentín y Ríos serán

fichas U23 de La Unión

Los jugadores Nahuel Vicentín y Maximiliano Ríos formarán parte del plantel de La Unión de Formosa para la próxima temporada de La Liga Nacional de Básquetbol.

Dos campeones argentinos con la Selección de Formosa serán fichas U23 de La Unión en la temporada 2020/21. Se trata de Nahuel Vicentín y Maximiliano Ríos.

De esta manera, el equipo de Daniel Cano estará formado por Alejandro Konsztadt, Eduardo Gamboa, Felipe Pais, Federico Marín, Facundo Giorgi, Alejandro Peralta, Eduardo Vasirani, Cristian Amicucci, Víctor Fernández, Matías Caire y los mencionados Vicentín y Ríos.