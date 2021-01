Burlando puso en duda la autorización de Diego Maradona sobre su serie

Compartir

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre en el barrio privado San Andrés, en Tigre. Antes de su partida, la leyenda del fútbol había firmado un contrato con Amazon Prime para la realización de una serie sobre su vida, titulada Sueño Bendito, cuya primera temporada ya fue grabada, pero todavía no se sabe cuándo se estrenará.

La empresa adelantó imágenes de la ficción el pasado 30 de octubre, cuando el ex jugador de fútbol cumplió 60 años. Anteriormente, ya se habían filtrado algunos extractos del guion y también mostraron en Intrusos el tráiler de esta superproducción que narra en distintas temporadas la carrera futbolística de Diego, su lucha contra las adicciones, los escándalos y su matrimonio con Claudia Villafañe.

La mamá de Dalma y Gianinna Maradona inició una demanda contra Amazon a través de su abogado, Fernando Burlando, para evitar la exhibición de la serie, ya que en la trama la mostrarían como una “villana”. En una entrevista con Nosotros a la mañana, el letrado aseguró: “Venimos con Claudia intentando ya hace unos meses, una vez que tomamos conocimiento de la realización de la serie, (solicitamos) no solo conocer los guiones, sino también (pedir) algún tipo de medida cautelar de que se frustre la exhibición a través de Amazon en el mundo”.

Respecto a la postergación del estreno, Burlando aseguró: “Esto iba a exhibirse en diciembre pasado, algo que indirecta o directamente hemos logrado. Tanto las autoridades de la empresa están notificadas directa o indirectamente, porque muchas veces es muy difícil comunicarse con plataformas que se manejan en el mundo de una manera muy inescrupulosa. Hemos logrado bastante porque la jueza que resolvió esta medida cautelar respecto de la exhibición del guion de la serie lo emparentó con la violencia de género en su momento. Por eso salió esta medida, porque tienen la obligación de mostrar qué van a hacer y nosotros chequear de qué se trata el guion y hasta interponer algún tipo de acción para frustrar la exhibición de la serie”.

Además, el abogado señaló que esta causa se basa en el “derecho a la imagen” de Villafañe y que esperaban que Amazon le pidiera autorización para contar su historia de vida o que pactaran algún tipo de convenio. Incluso explicó que ellos pueden hacer el reclamo aunque en la trama usen otro tipo de nombre. “No importa si le cambian el nombre porque está acreditado que es la persona que está haciendo el reclamo. Si hacen referencia a Claudia por más que la llamen como sea vamos a saber que es Claudia. De esto se trata de respetar la imagen, de respetar la dignidad, la situación de mujer”, afirmó el abogado.

Por otra parte, manifestó que esta demanda podría tener consecuencias en la sucesión de los herederos de Maradona: “En este caso puntual, deberían apoyar quienes están encargados de administrar la sucesión de Maradona, porque la exhibición autorizada de esta serie por Diego Maradona le puede generar consecuencias ni más ni menos que a la propia sucesión. Los reclamos económicos que puede hacer Claudia por esta exposición categóricamente mentirosa de lo que fue el rol de Claudia, va a generar daños y perjuicios que deberán pagar los herederos. Los herederos tienen que bregar por ese patrimonio si es que lo quieren hacer”.

Durante la entrevista con Sandra Borghi, Burlando también puso en duda la legitimidad de la autorización que firmó El Diez para la realización de la serie debido a sus problemas de salud: “Yo estoy casi seguro que cuando Maradona firmó lo que firmó no era el Maradona que sus hijas y su esposa conocieron. Él quizás no estaba en una situación emocional adecuada para firmar ese documento”.

Luego, el abogado se refirió a la medicación psiquiátrica que tomaba Diego antes de su muerte: “Hoy se sabe que Maradona estaba medicado con un sinnúmero de neurotóxicos, le daban de todo y a su vez sabíamos que a determinada hora del día tomaba alcohol. Esa persona no era Maradona, Maradona era el que no tomaba alcohol ni medicamentos. Una cosa era Maradona firmando el papel antes de las siete de la tarde y otra era firmando un papel después de las siete”.

“Claudia está indignada, ella es una mujer muy inteligente entiende de que se trata todo esto, pero emitir una serie con contenido que no es cierto de una fuente que fueron parcializadas de una porción de la vida de Maradona es inadmisible. Hoy creo que todas estas plataformas (generan contenidos que) son prácticamente cuestiones que quedan marcadas a fuego en la cabeza del mundo. Esto lastima y daña mucho”, dijo Burlando en el ciclo de El Trece.

Por último, afirmó que no prosperaron todas las denuncias que le hizo Maradona a Claudia por una supuesta estafa millonaria. Y explicó que hay una sola causa de un tema impositivo que seguramente se va a cerrar.

