Buryaile: «Estamos atravesando por situaciones de extrema complicación y seguramente los productores agropecuarios serán los más afectados»

Ricardo Buryaile, diputado Nacional de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para modificar la ley de Emergencia Agropecuaria. En la propuesta, el ex ministro de Agroindustria propone elevar el monto del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, cuyo valor en la actualidad es de 500 millones de pesos.

“En nuestro proyecto planteamos que el monto para Fondo de Emergencia Agropecuaria quede estipulado en 6 mil millones de pesos”, comentó el diputado. Y agregó: “los recursos actuales del fondo, con el transcurso del tiempo han quedado desactualizados y hace necesario que sean ajustados en términos reales”.

El Fondo de Emergencia tienen como función, entre otras, las de financiar los programas, proyectos y acciones para mitigar y recomponer los daños ocasionados por la emergencia y/o desastre agropecuario.

“En la Argentina estamos atravesando por diferentes situaciones de extrema complicación y seguramente, serán los productores agropecuarios los más afectados, ya que la situación que se avecina desde el punto de vista climatológico no es la más alentadora”, aseguró Buryaile con ánimos de preocupación. Además, agregó: “creemos necesario que el Estado cuente con todas las herramientas a disponibles y los fondos suficientes para poder palear cualquier contingencia”.

Buryaile, advierte en considerar el efecto climatológico denominado “La Niña” para nuestra región y país. En ese sentido, el informe de Perspectiva Agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de diciembre de 2021, es muy claro y se destacan grandes sequías y un régimen térmico con grandes amplitudes, en el que se alternarán fuertes calores y cortos, pero marcados descensos térmicos con un panorama de lluvias muy irregular para la cosecha fina y gruesa del 2021/2022.

“En los años ‘Niña’ las regiones agrícolas de la Argentina reciben entre 20% y 30% menos de lluvias que las normales dependiendo de la intensidad del evento”, observó el diputado. Y alertó: “hay algo que agrava esta situación, sería por cuarta vez en 35 años otra campaña gruesa afectada por dos ‘Niñas’ consecutivas. Y para los cultivos de soja y maíz eso tiene muy malos antecedentes”.

Entre otros de los puntos del proyecto, se propone que los recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios asignados a los beneficiarios directos para mitigación serán para:

a) Aportes no reembolsables para gastos de inversión para construir instalaciones, equipamiento, mejoras fundiarias u otras inversiones que reduzcan la vulnerabilidad de los productores agropecuarios;

b) Establecer líneas de crédito especiales o garantizar por sí o través de sociedades de garantías recíprocas tales créditos destinados a financiar gastos de inversión y capital de trabajo para las medidas estructurales de mitigación en el establecimiento agropecuario y períodos de gracia de hasta 2 años incluso estableciendo bonificaciones de tasas o tramos no reembolsables.

Finalmente, cabe destacar que esta propuesta de modificación de la ley de Emergencia Agropecuaria, se suma a un paquete de propuestas agroindustriales elaboradas por Buryaile como la que se presentó el pasado martes 11 de enero, en la que el legislador formoseño propuso modificar el artículo 755 del Código Aduanero y que el Congreso disponga de la facultad permanente de controlar los aranceles que el Poder Ejecutivo pretenda cobrar.

