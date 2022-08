Buryaile promueve juicio político al Presidente por su «reiterada intromisión» en el Poder Judicial

Compartir

El diputado nacional de la UCR, Ricardo Buryaile, junto a legisladores de la oposición presentaron un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández por el comunicado emitido por parte del Gobierno nacional condenando la «supuesta persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner», en relación al juicio que enfrenta la ex mandataria.

El pedido que se presentó en la Cámara de Diputados lleva la firma de Ricardo Buryaile, legislador de la UCR, y es acompañado por el jefe de la bancada, Mario Negri.

Para Buryaile, las expresiones del Presidente de la Nación denota un grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada uno de los Poderes del Estado.

«Es facultad privativa de la Cámara de Diputados evaluar, en todo caso, si el Presidente de la República posee la idoneidad suficiente para cumplir el mandato popular depositado por los argentinos», destacó el ex ministro de Agricultura y recordó que «no es la primera vez que se intenta distorsionar la República con actos y / o expresiones que constituyen una grave violación de la división de Poderes».

«El Presidente -como autoridad de un Poder del Estado- no puede ejercer funciones judiciales, ni tampoco arrogarse el conocimiento de causas pendientes, por lo que sus expresiones constituyen, por cierto, una falta de respeto a la división de Poderes consagrada en nuestra Constitución Nacional».

«Estas expresiones y conductas que se reiteran en el tiempo constituyen un ataque sistemático al Poder Judicial. Esta arremetida no puede pasar desapercibida por el Congreso Nacional, quien tiene la obligación institucional de debatir en el seno de la Cámara de Diputados la responsabilidad que le cabe al Presidente de la Nación y para ello, es imperioso abrir el correspondiente Juicio Político que se ha presentado».

Acompañaron este pedido de Juicio político los diputados: María Soledad Carrizo, Roxana Reyes, José Luis Espert, Margarita Stolbizer, Pedro Jorge Galimberti, Fernando Carbajal, Karina Verónica Banfi, Pablo Torello, Karina Ethel Bachey, Héctor Antonio Stefani, Marcela Coli Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, Virginia Cornejo, Victoria Morales Gorleri, Gustavo Bouhid, Carlos Raúl Zapata.

El pedido de juicio político se realizó luego de que Fernández publicara un documento donde muestra su apoyo a Cristina Kirchner tras conocerse el pedido de sentencia a doce años que solicitó el fiscal Diego Luciani en la causa conocida como Vialidad.

