Buryaile repudió a las declaraciones de Mayans: «Un fallo de la Justicia, se cumple y respeta»

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Buryaile a través de su cuenta de Twitter, se manifestó luego de que el jefe del bloque oficialista dijera en una entrevista radial que, si Argentina quiere paz social, se debería detener el juicio de vialidad contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

«Repudio las declaraciones de Mayans. Un acuerdo básico de la democracia es que sea cual fuese un fallo de la Justicia, se cumple y respeta”, sostuvo Buryaile.

El ex ministro de Agroindustria, agregó: “Las amenazas a la paz social, no tienen lugar en una República”.

Finalmente, sentenció: «Paren la mano populistas, no nos vamos a dejar extorsionar».

Por su parte, el el jefe de los senadores radicales, Luis Naidenoff, afirmó que las declaraciones de su colega del Frente de Todos son «vergonzosas», al tiempo que sostuvo que «la verdadera paz social es justicia e igualdad para todos, no impunidad para unos pocos».

Vale decir que desde la oposición expresaron su repudio en las redes sociales a medida que se fueron enterando de la propuesta del presidente del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans por pedir que se frene el juicio contra la vicepresidenta.

Mayans, planteó este domingo que para que exista paz social en la Argentina hay que dar de baja el juicio en curso sobre el redireccionamiento de la obra pública, que tiene a Cristina Kirchner como la principal imputada, generó numerosas críticas de la oposición.

El senador formoseño sostuvo en Radio 10 que en el proceso judicial “se gestó el germen de la violencia extrema”. “Para mi hay que pararlo, porque está viciado de nulidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia, y porque agregaron pruebas fuera de término”, analizó en diálogo con Radio 10, y amplió: “Generaron en el fiscal (por Luciani) un ídolo con pies de barro, que hizo un show porque no tenía otra cosa”.

“Uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada. Hay que parar ese juicio, ¡hay que pararlo ya. ¿Queremos paz social?, empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso”, finalizó.

