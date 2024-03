C-5: investigan amenaza escrita en el pizarrón de un curso de la EPETN°7

Dejaron un mensaje escrito en el pizarrón amenazando de muerte a directivos de la institución y luego quitarse la vida. El mensaje que amenaza con llevar un arma y atentar contra la vida de los directivos de la institución y luego su propia vida, fue encontrado este lunes por la tarde.

“Voy a traer un arma al cole. Voy a matar al director y a los profes, después me voy a matar enfrente de mis compañeros. Están avisados” reza el mensaje

El Grupo de Medios TVO dialogó con el director normalizador de la EPETN°7, Guido Giménez al respecto quien explicó que “este hecho preocupa no solo a la comunidad docente y directiva sino que también a padres y alumnos”.

Giménez comenzó diciendo: “debemos decir que existe este mensaje de amenaza, el que había sido encontrado el lunes a las 14 horas aproximadamente, estaba escrito en la pizarra de la institución”. Asimismo, explicó que “el hecho está en proceso de investigación. Ni bien descubierta esta situación se tomaron las fotos como elemento de prueba y se realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Quinta. Con estas actuaciones elevamos a nuestros superiores para que se tomen cartas en el asunto”.

Señaló también que la actividad es normal dentro del establecimiento, pero aclaró que “el mensaje que se encontró en la pizarra nos preocupa bastante, no solo a los directivos, docentes, alumnos y padres. Es algo muy alarmante que ocurra este tipo de hechos en esta comunidad educativa”.

“No podemos dejar escapar un mensaje como tal, tenemos que tomar las precauciones necesarias para evitar un mal mayor que puede llegar a darse después de este mensaje”, manifestó.

Por último, contó que se está trabajando sobre la cuestión para llegar al responsable, “la idea es llegar a la persona que escribió este mensaje y a partir de allí empezar a trabajar con estas personas”.