El colegio público de ingenieros de Formosa se mostró preocupado ante el impacto negativo de las medidas del Gobierno Nacional en la provincia

El pasado martes 12, tuvo lugar una charla abierta sobre “El impacto negativo de las medidas nacionales en Formosa”. el evento tuvo lugar en el salón del Colegio Público de Ingenieros.

La misma, con una perspectiva desde la ingeniería, contó con las ponencias del ingeniero Benjamín Villalba, gerente de la empresa REFSA Electricidad, sobre el nuevo cuadro tarifario; la evolución del combustible a cargo de Darío Vergara, director de Industria, Hidrocarburos y Minería de la provincia.

También sobre la obra pública infraestructural con fondos nacionales que fueron paralizadas, expusieron los ingenieros Javier Caffa, administrador de Vialidad Provincial; Benjamín Villalba, gerente de REFSA; Julio César Vargas Yegros, administrador del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP); y Marcelo Ugelli, administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Obras paralizadas

Sobre esto, brindó más detalles Caffa, quien indicó que la charla trató sobre las distintas medidas del Gobierno nacional que tienen una incidencia directa en la obra pública de la provincia.

Lamentó que “hoy tenemos una realidad que ha cambiado totalmente y los efectos e impactos que han tenido estas medidas en la actividad de la construcción han sido muy negativos”.

Y precisó que “más de ocho obras importantes están paralizadas, tanto rutas nacionales como provinciales, que son por convenio con la Dirección Nacional de Vialidad”, añadiendo que “al estar sin financiamiento, las empresas las han paralizado y despidieron a gran parte del personal”.

Sin embargo, Caffa destacó que “nosotros en Formosa, por suerte tenemos un Estado que sigue con las obras y como afirma el gobernador Gildo Insfrán, no será con la misma velocidad que veníamos, pero se continuarán, teniendo en cuenta las prioritarias”.

En este sentido, manifestó que “eso posibilita que haya un movimiento, dentro de la provincia, en la obra pública para el sector de la construcción”, pero alertó que “nos falta esa gran inversión que es el presupuesto nacional”.

“Lo preocupante es que se hayan tomado estas medidas y que no existan propuestas a futuro, de cómo seguirán o si hay algún plan”, expresó el administrador de la DPV y consideró que “estas decisiones en la política argentina, son inéditas, porque en casi todos los Gobiernos siempre hubo obra pública y actividad en la construcción, ya que es uno de los motores de la economía del país”.

También se refirió al tema, el director de Industrias, Hidrocarburos y Minería de la provincia, ingeniero Darío Vergara, quien habló sobre el impacto de los combustibles en la economía local, la competitividad entre empresas, la dolarización de precios y la administración de recursos provinciales.

Asimismo, indicó que, si bien Formosa es una provincia petrolera productora, a través de REFSA Hidrocarburos que es operadora y actualmente explota áreas disponibles, el agregado de valor se da en otros lugares, teniendo en cuenta que las refinerías están en otras cuencas, como en la provincia de Salta y en el sur del país.

De ese modo, explicó que “eso implica que la competitividad entre estas empresas, que son actores de mucho peso en el mercado nacional, incidan en el aumento de los precios de los combustibles”. Y añadió: “este agregado de valor no coordinado en el territorio, en el desarrollo local, lo que hace, en estos tiempos, es que pese aún más en el costo del combustible”.

Además, Vergara marcó que “el precio del combustible está dolarizado, se toman valores de referencia internacionales y Argentina siendo un país productor de hidrocarburos, no puede tener un precio competitivo, considerando nuestros costos nacionales”.