C-5: malvivientes ingresaron a robar en una casa tras saltar muralla de dos metros y medio

La inseguridad no cesa en la ciudad y son variados los escenarios en los que los delincuentes aprovechan para actuar. En esta ocasión, una vecina del barrio Juan Domingo Perón que vive en la manzana 8 fue víctima de los delincuentes que ingresaron a su domicilio tras saltar una muralla de dos metros y medio. Por fortuna, la mayoría de los elementos sustraídos ya fueron recuperados.

“En la madrugada de ayer entraron a robar a mi casa y para hoy en dial amaron que ya recuperaron las cosas, pero lo menos estamos contentos por ese lado. Por lo visto saltaron la muralla de la casa porque el portón estaba con llave”, relató.

Asimismo se mostró sorprendida por la destreza de los delincuentes que saltaron una muralla de dos metros y medio para ingresar al domicilio, “la verdad me sorprende, siempre dejamos las cosas afuera y nunca pasó nada, es la primera vez que nos saltan la muralla para robar, sorprende que en estos tiempos todavía tengamos que cuidarnos de eso. Acá en la casa es la primera vez que entra así desde que pusimos portón, pero antes de eso sí llevaron muchas cosas, como que ya era habitual, desde que se cerró la casa era difícil entrar porque está todo amurallado pero igual se ingeniaron. Ahora estamos viendo cómo seguir para arriba para cerrar toda la casa porque ya tenemos miedo, no podemos dejar nada en la casa, no podemos salir tranquilos”.

De la misma forma dijo que en la zona hay más casos de robo, “siempre están robando acá alrededor, pasa muchas veces, es más normal de lo que creemos”.

“Tuvimos que meter todas las cosas que teníamos afuera, las cosas que son de valor o perjudiquen las tuvimos que guardar. Ahora ni al supermercado me animo a ir, ya tenía miedo antes por el tema de la cuarentena y todo eso y ahora por el tema de la delincuencia ni salimos afuera cuando oscurece, estamos encerrados”, aseveró la vecina.