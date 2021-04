CABB anunció la explusión de la Federación de Santa Fe

Compartir

En una carta firmada por el presidente, Fabián Borro, el ente que rige el básquetbol a nivel país explicó los motivos de la decisión.

La CABB desafilió a Sante Fe tras un apercibimiento por desestimar la participación de un Interventor Electoral

La Confederación Argentina de Básquetbol anunció la desafiliación de la Federación de Santa Fe tras la asamblea celebrada el pasado 26 de marzo, dónde apercibieron a la entidad para que cambie de postura respecto de la designación de un Interventor Electoral para las próximas elecciones. Ante la falta de consideración, se tomó la decisión final y se comunicó en una nota oficial en la que se dieron los motivos. La expulsión es Ad Referendum y espera ser aprobada por una Asamblea General Extraordinaria, que será llamada únicamente por este conflicto.

El conflicto comenzó en 2017, cuando en la entidad provincial se propuso una modificación en el Estatuto. Tras una primera aprobación por parte de los participantes de la asamblea, pero ante la falta de la firma de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, se llamó a una nueva reunión. Allí cambiaron las condiciones.

El 9 de junio de 2018 comenzaron las irregularidades, como los clubes recharazon la reforma, se contó el voto del presidente de la Federación, que tenía el mandato vencido desde hace ocho meses, para lograr la igualdad. Además, en esa situación de empate el voto del mandamás valió doble y se aprobó.

El Estatuto original recibió algunas observaciones por parte de la Inspección General a fines de 2019, pero hicieron caso omiso y se aplicó aquel del 2017 sin que estuviera inscripto, registrado y autorizado. Por este motivo, se dejaron sin efecto las elecciones del 2018.

Aquí aparece la CABB en el asunto, en marzo de 2021, cuando intimaron a la Federación a convocar a una nueva asamblea para la elección de autoridades en un lapso de diez días. La fecha se fijó para el 3 de abril, pero el ente que rige el deporte a nivel país no recibió la documentación solicitada.

Con la intención de evitar que aquellos que condujeron el proceso de la reforma estatutaria de forma ilegal fueran lo que estuvieran al frente de la celebración de las elecciones, se fijó un Interventor Electoral, José Rondina, con el objetivo de darle trasparencia.

Santa Fe fue apercibido luego de desconocer la autoridad institucional de Rondina y renococió a la Inspección General de Personas Jurídicas de la pronvincia como única veedora de las asamblea. El márgen para cambiar de postura era de dos días, pero eso no pasó y la Federación fue expulsada de la CABB.

