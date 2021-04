Corrientes: Boca Unidos abre la temporada con doble competencia

Compartir

Boca Unidos transita sus últimos días de pretemporada con la cabeza puesta en el inicio del Torneo Federal “A” y en el duelo con Godoy Cruz por los 16avos de final de la Copa Argentina.

En el mes de abril Boca Unidos tendrá una agenda cargada para iniciar la temporada 2021, ya que le tocará debutar de visitante en Salta contra Central Norte el fin de semana del día 11. Además en la segunda quincena de abril podría cruzarse con Godoy Cruz por los 16avos de final de la Copa Argentina.

En su puesta a punto el elenco correntino hasta el momento ha disputado cuatro encuentros amistosos, dos veces enfrentó a Chaco For Ever, en Resistencia, a Sar­miento y la semana pa­sada en su predio Leoncio Benítez a Ferroviario, que fue justamente el único partido que pudo ganar. No se descarta que haya algún juego de fogueo más para completar su preparación.

Recordemos que hasta el momento, el equipo de la ribera correntina a sumado siete caras nuevas a su plantel, con la llegada esta semana del delantero Martín Peralta, los que ya se habían sumado con anterioridad son: el arquero Luis Ardente, los defensores Santiago López Demarchi, Nicolás Marotta, y Maximiliano Oliva y el me­diocampista Iván Silva.

El camino del “aurirrojo” en el Torneo Federal “A” iniciará ante Central Norte de Salta, y una semana más tarde hará su presentación en su estadio ante Chaco For Ever. Pero además el equipo de Alfredo Grelak tendrá otro objetivo, el de tratar de superar por primera vez en su historia la barrera de los 16vos de final de la Copa Argentina. El rival a vencer será Godoy Cruz de Mendoza.

Sin lugar a dudas, por lo económico, y por lo que significaría para el elenco correntino alcanzar por primera vez los octavos de final, será un partido bisagra. Recordemos que Boca Unidos mantiene el invicto de mayor duración en los 90 minutos desde su debut en la Copa Argentina. Las siete victorias y los seis empates incluyeron sendas apariciones en los 16avos de final de la competencia, pero los penales marcaron la conclusión de las actuaciones correspondientes a las temporadas 2012-2013 (ante Independiente) y 2019 (frente a Atlético Tucumán).

