Cae la imagen de Javier Milei y el 90% considera que el ajuste «lo estamos pagando todos»

A poco de cumplir 100 días de gestión, el ajuste aplicado por Javier Milei ha impactado duramente sobre el nivel económico de la sociedad y 9 de cada 10 argentinos considera que las medidas de recorte del gasto público no lo está pagando la casta sino todos los argentinos. La imagen del mandatario se deteriora semana a semana.

Un informe de la consultora Zuban Córdoba reveló que el principal slogan de campaña del economista libertario «se erosiona mes a mes». El último estudio reveló que «9 de cada 10 argentinos/as consideran que el ajuste lo estamos pagando todos».

Como si esto fuera poco, el 51% de los consultados no duda en afirmar que la situación económica actual es culpa del tándem Milei- Luis Caputo, mientras que el 46% considera que el deterioro social y económico se debe a las malas decisiones del gobierno del Frente de Todos.

Debido a la devaluación de diciembre, la inflación se disparó al 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero. Para el mandatario, el último registro fue un «numerazo», pero la sociedad no opina lo mismo.

De acuerdo al estudio de opinión «casi un 70% afirma no saber que más ajustar para llegar a fin de mes», mientras que el miedo a quedarse sin trabajo afecta a un 53% de los consultados.

Además, señalan que «el 40% de quienes votaron a Javier Milei consideran que su economía está sufriendo. Mientras que entre jóvenes esa percepción alcanza solo al 24,9%, en mayores de 60 años llega al 60%». Las razones quizá puedan encontrarse en que el grueso del ajuste del gasto público recayó sobre las jubilaciones.

En cuanto al efecto de los ajustes en las tarifas y precios, la encuestadora señala que «el impacto en aumento de servicios, transportes y comida se sintió y fuerte». Y explica: «Tres rubros en los que es muy difícil ´ajustar´ y gastar menos. La actividad que más recortó la gente es salir a comer afuera y dejar de ir a cine y recitales».

Respecto al futuro inmediato, un 58% cree que tanto la situación del país como su situación personal «van a empeorar en los próximos meses». Desde la consultora aseguran que se trata de «un pesimismo que si bien ya venía en niveles altos el año pasado, ahora se ha profundizado a niveles alarmantes».

Por último, el Gobierno encuentra oxigeno dentro de determinados indicadores. Por caso, su núcleo de apoyo «sigue por arriba de los 40 puntos y parece resistir todos los embates», señalan. «Además, cuestiones más bien simbólicas como la prohibición del lenguaje inclusivo o el cierre del INADI cosechan apoyos bastante considerables, a la vez que también chocan con segmentos importantes de la sociedad», agregan.

Sin embargo, el gobierno recibe un duro rechazo de la sociedad ante la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. El 60% está en contra de terminar con la política que promueve el apoyo salarial a trabajadores de la educación.

Actualmente, la imagen del mandatario según Zuban Córdoba se encuentra en niveles de rechazo del 57,3%, mientras que su aprobación se ubica en 42,3%. Sin embargo, es superado por su ministro de Economía, Luis Caputo, con 60,4% de rechazo y 36,2% de aprobación. Solo lo supera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un nivel negativo del 62,9 y 36,5%, respectivamente.