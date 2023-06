Camila Homs confesó que está en pareja yestallaron los rumores: «Muy bien acompañada»

La ex de Rodrigo de Paul disfruta de su buen momento en dos frentes: confirmó su participación en el Bailando 2023 y volvió a encontrar el amor

Camila Homs tiene un nuevo desafío profesional en el corto plazo: participar en el Bailando 2023, que conducirá Marcelo Tinelli por la pantalla de América. Esta será la primera oportunidad de conocer más a la modelo que tuvo una enorme exposición por su escandalosa separación de Rodrigo de Paul.

“Ahora se viene la tele”, aseguró la influencer en una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece). En un comienzo, ella no quería aceptar la propuesta, pero finalmente se animó. “Fue mucho por mis representantes, Paul y Willy (García Navarro), hablé bastante con ellos. Lo pensé yo también y es una experiencia que está buena vivirla una vez aunque sea”, admitió.

Además, la joven señaló: “Me tengo fe bailando, no sé si soy buena o mala bailando, pero sé que voy a darlo todo. Todavía no arrancamos con los ensayos, pero la semana que viene me reúno y a la brevedad empezamos”. Cuando le preguntaron qué pensaban sus padres sobre este desafío, Camila respondió: “Mis papás siempre me apoyan en la decisión que uno tome. Me dan sus consejos pero mientras yo esté contenta y feliz y me haga bien, ellos van a estar bien”.

También se refirió a las versiones sobre su romance con el futbolista José Sosa, quien actualmente se destaca en el club Estudiantes de La Plata. “Estoy muy bien acompañada, nos estamos conociendo”, aseguró entre risas cómplices, pero no quiso dar más detalles de su relación amorosa ni mencionar al futbolista con pasado en la Selección. Luego, se refirió al vínculo actual con el padre de sus hijos: “Está todo muy bien, todo tranquilo. Por el momento no viajo (a Europa), pero está todo bien”.

De esta manera, Homs se suma al listado de participantes que aceptaron estar en el certamen de baile según informaron en LAM (América). Uno de los primeros confirmados fue Tomás Holder, el joven que salió eliminado en primer lugar del reality Gran Hermano. Si bien casi no estuvo adentro de la casa ni se lo llegó a conocer en profundidad, con sus controvertidas declaraciones se hizo más conocido que muchos otros exhermanitos que permanecieron más tiempo adentro del juego.

Luego, Coti Romero y su novio Alexis Quiroga también serán de la partida. Pero no bailarán juntos sino que lo harán cada uno con un partenaire distinto. En el caso de Coti, ella misma eligió a Maxi Diorio, uno de los bailarines históricos de la pista de Marcelo. Hace unos días, a raíz de esta decisión, Moria Casán tuvo palabras muy picantes para él. En la cuenta de LAM, en Twitter, escribió sin filtro: “Podría, pero que la haga bailar a Coty, no a su bulto, please que a esta altura ya debe tener vida propia. A domar a la pareja cotybull”. También Alfa aceptó luego de firmar contrato con Polémica en el bar.

Según reveló De Brito, otra figura confirmada es Anabel Sánchez, la joven de 18 años de origen humilde que se grabó desfilando en su casa para poder hacerlo en Vogue. Cande Tinelli es otra de las celebridades confirmadas. La cantante eligió a Jony Lazarte como su bailarín y a la Cata como coach. Coki Ramírez volverá a la pista del certamen.

También está confirmado Kennys Palacios, el asistente personal de Wanda Nara, quien pidió un montón de condiciones para formar parte del concurso y se las aceptaron, según contó el conductor de LAM. Y finalmente, Lourdes Sánchez también es otra de las convocadas por la producción.

