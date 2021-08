Campaña electoral: Ruíz Díaz presentó proyecto para regular utilización de espacios públicos

Compartir

La concejal capitalina de la UCR, Celeste Ruiz Díaz presentó ayer un proyecto de ordenanza para regular la utilización del espacio público durante las campañas electorales. Según explicó, en el mismo se plantea cuidar los espacios públicos comunes, ya que los mismos se destruyen y ensucian con cartelera, como así también velar por la seguridad, puesto que muchas veces los carteles mal ubicados pueden causar siniestros.

“Difundir las ideas en democracia no puede ser sinónimo de destruir y ensuciar la ciudad. La contaminación visual a la que terminamos expuestos, sumado a la colocación de carteles sin respetar ninguna regla nos puede llevar a que ocurran accidentes no deseados”, comenzó la edil.

Seguidamente indicó que “el proyecto apunta a generar el cuidado del espacio público y la seguridad vial. Cada candidato que incumpla con esta norma será multado. Se generará así un fondo público para la limpieza y refacción de lo destruido durante la campaña. El que rompe o destruye paga”.

“Es injusto que los vecinos con los impuestos paguen la limpieza de la mugre que generan los candidatos en elecciones. Que cada uno se haga cargo de lo que corresponde”, sentenció Ruíz Diaz.

Expuso asimismo que el proyecto prohíbe pegatinas de cartelerías en paredes, garitas de colectivo y cualquier otro espacio, solo permite cartelería removible y portátil a fin de que toda publicidad pueda ser removida sin inconveniente alguno.

También se prohíben carteles en rotondas y se marca una distancia mínima para publicidad en las esquinas, ya que las mismas pueden tapar la visual de los automóviles y motocicletas, pudiendo causar accidentes. “Asimismo la cartelería colgada en altura a fin de preservar el tendido de cables de distintos servicios de la ciudad”, dijo.

Finalmente, la propuesta plantea que el incumplimiento de la norma será multado y con ese dinero se conformará un fondo público destinado al arreglo y limpieza de la ciudad luego de la campaña electoral, de manera tal que los vecinos no sean quienes tengan que hacerse cargo con sus impuestos.

