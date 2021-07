Cande desafinó en ShowMatch y se quejó de la fulminante devolución de Piquín

Compartir

Fue la última pareja de la noche en la ronda de canto en La Academia de ShowMatch. Cande Ruggeri, con su compañero Nicolás Fleitas se presentó en el programa de Marcelo Tinelli con la certeza de que vocalizar no es lo suyo, pero decidida a hacer algo digno. “Estoy muy nerviosa”, se atajó de entrada y una semana después de lucirse al bailar el reggaetón, mientras su novio, Nicolás Maccari, la miraba desde el costado de la pista.

“Solo canté en karaokes, imitando a Shakira y Britney. Una semana practiqué, nada más”, agregó sabiendo que lo que haría podía salir mal… Pero no tan mal. Y antes de empezar su performance, le agradeció a su coach de canto, Chowi Tapia, hija de El Chino Tapia, que jugó con su padre –Oscar Ruggeri– y que desde chica es su amiga.

Tras el preámbulo, Cande y Nico cantaron un combinado de los temas Tratame suavemente y Persiana americana de Soda Stereo. “Eligieron dos temazos y ahí fue el problema. Les quedaron un poco grande para Cande que es chiquita y está arrancando. La afinación, creo que cualquiera se dio cuenta que estuvo lejos de esta pista. Vienen bailando tan lindo, que para que cantar… Es lo que hay. La primera parte, lo melódico, no me gustó. Levantó un poco con la cumbia. Pero la afinación fue el problema. Los coach se miraban. ¡Que actúen un poco! No me gustó”, sentenció el primero de los miembros del jurado en dar su devolución, Ángel De Brito y le puso un lapidario 3. Para anticiparse, la coach justificó que su amiga no tiene entrenado el instrumento vocal.

Cuando fue el turno de Guillermina Valdes, la actriz y esposa de Marcelo Tinelli cuestionó que los participantes hubieran elegido dos temas complicados, en lugar de uno más simple. “Porque con una semana de ensayo… Tengo la misma dificultad que vos. Me pongo en tu lugar… Me parece muy ambicioso. Por el poco tiempo y por los recursos”, dijo Guillermina y le puso un 6 después de pedirle perdón.

“Cande, entiendo lo que quisieron hacer. Quisieron simular. Van a Soda Stereo, que nos emociona… Pero no hubo chance de disimular. Estuvo muy desafinado todo el tiempo. Es muy difícil cantar en vivo. Y la respiración. No tengo manera… pero estuvo muy desafinado todo el tiempo”, cuestionó Jimena Barón que al igual que Ángel, optó por un tres, aunque también pidiendo perdón. ¿El último? Hernán Piquín, a cargo del voto secreto. “La verdad que sí. Fue una pena. Te vi ensayar… No alcanzó. Lo quiero hacer cortito. Porque quiero escuchar que canten Coti y Kari”, expresó en segundos y visiblemente apurado el eximio bailarín, haciendo referencia a la inminente presentación de Coti Sorokin –pareja de Cande Tinelli– con Karina La Princesita. “Quiero que alguien cante y nos vamos contentos a casa”, agregó ofuscado Piquín y como queriendo cerrar el trámite.

Con los ojos vidriosos, tras la devolución Cande Ruggeri compartió sus sensaciones con Teleshow. “Sabía que podía pasar. No soy cantante. Nunca canté delante de una cámara y menos, en público. Y que me vea todo el mundo… Me da mucha vergüenza. Estuvimos practicando hasta el ultimo día. Traté de darlo todo. Es muy difícil en tan poco tiempo. El estudio es muy grande. Te escuchás muy alto”, aseguró la modelo. Y sobre las palabras de Piquín agregó que no lamentaba el puntaje en sí, sino la manera. “Trabajamos tanto… que duele que te digan ‘chau, queremos escuchar a Coti’. ¡Bueh, bueh! Pará. Estoy dando lo mejor de mi. No puedo hacer más que esto. Estoy muy triste”, se quejó.

