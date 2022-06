Canelo vs. Bivol: hay fecha para lo que será la revancha

Compartir

Ya pasó casi un mes. El 7 de mayo, Saúl Álvarez cayó de manera sorpresiva en su combate contra Dmitry Bivol y se quedó sin la posibilidad del título mundial semipesado de la AMB. Por decisión unánime, el boxeador ruso se quedó con el triunfo por puntos y le propinó al mexicano la segunda derrota de su carrera (57-2-2, 39 KO). Ahora, ya se conoce cuándo habrá revancha.

Con la espina clavada por no haber podido quedarse con ese título, el azteca pidió la revancha enseguida una vez terminado el combate. Bivol aceptó el reto y, con el tiempo, dejó en claro qué pretende para volver a pelear con él.

Poco después del combate, el ruso aseguró que le interesa volver a subirse al ring para enfrentar a Canelo, incluso si eso significara bajar de peso y por ende de categoría. En diálogo con Fight Club, Bivol reconoció que no tendría problema en competir en 168 libras, y no en 175 como lo hizo el pasado sábado, un peso en el que tiene mucha experiencia.

«Sí, 168 por todos los cinturones, claro, es bueno, ¿por qué no?», sostuvo, asegurando que si le da el gusto al mexicano de pelear en un peso más acorde para él es para poner en juego los cuatro títulos que tiene esa división, CMB, OMB, AMB y FIB.

«Tal vez, podría. Tengo que pensarlo. 175 para mí no siento que sean un problema. Tal vez pueda marcar 168 libras, antes de coronavirus estaba 100% seguro que podía marcarlas, pero el coronavirus me hizo subir de peso porque estaba en mi casa sentado», agregó al respecto.

Revancha confirmada

Este martes, Eddie Hearn, promotor de Álvarez, trajo novedades sobre la segunda pelea entre Bivol y Canelo. Su representado quiere mandar a callar a los críticos y superar al rival que le quitó el invicto de casi diez años. Ahora, ya tiene una fecha estimada para desquitarse. Los fanáticos tendrán que esperar.

«Nos sentamos con Dmitry Bivol y su equipo y dijimos: ‘Mira, vas a defender tu campeonato mundial casi al mismo tiempo, en septiembre, y luego está la revancha para Canelo Álvarez en mayo’. Con Canelo no hay problema porque no hay forma que no acepte esa pelea, él quiere la venganza», tiró Hearn en diálogo con DAZN Boxing Show.

El pugilista tapatío confirmó hace unos días que aceptará sus próximos compromisos sin miramientos. «Son las dos peleas más importantes en el mundo del boxeo que pueden darse en este momento, la tercera con Golovkin y la revancha con Bivol, con quien desafortunadamente perdimos, pero con eso no quiere decir que no lo intente nuevamente, soy alguien muy perseverante y me encantan los retos», tiró. Si no aparecen inconvenientes, la revancha será el 6 de mayo de 2023.

