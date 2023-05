Cansados del mal estado de la calle J. J Silva, vecinos del B° Sagrado Corazón reclaman ripio

Hartos de lidiar con el mal estado de la calle Juan José Silva, decenas de vecinos del barrio Sagrado Corazón reclaman que la zona sea enripiada, más aun teniendo en cuenta que se trata de la arteria principal por la que deben movilizarse todos los días. Asimismo, denunciaron que lamentablemente están olvidados tanto por la Comuna como así también por el Estado provincial ya que pese a reclamar jamás tuvieron respuestas concretas.

En contacto con el Grupo de Medios TVO una de las vecinas indicó que, debido al mal estado, que empeora tras cada lluvia, las personas se caen y se lastiman, a esto le suman que sus rodados se rompen de manera constante por la cantidad de pozos que hay.

“Nos condenan a vivir como animales, muchos tenemos que ir a cumplir con nuestras responsabilidades y no podemos, terminamos en el suelo, realmente el camino está horrible y es peligroso, cómo puede ser que a nadie le importemos. Todos los barrios de al rededor tienen mejoras, pero a nosotros nos dejan a un lado. Lo único que les pedimos a la Municipalidad o al Gobierno de la provincia es que nos generen las condiciones para salir a ganarnos el pan de cada día, queremos una calle por la que podamos transitar de manera segura”, lanzó indignada.

Agregó que “todo el tiempo la gente que va en moto se cae y se lastima, hubo quienes se rompieron la pierna o el brazo, porque no se trata solo del lodazal, sino que también hay muchísimos pozos, no se puede circular”.

“No entiendo por qué nos diseminan de la manera que lo hacen, somos un barrio olvidado, desde hace muchos años esperamos mejoras, pero nos siguen ignorando”, añadió.

Por su lado, otra de las vecinas del populoso barrio aseveró: “cuando pedíamos que nos pongan el puente tuvimos que salir a cortar la avenida Néstor Kirchner y así nos hicieron caso; evidentemente están esperando que nuevamente salgamos, y esta vez por la calle. Es la única arteria que atraviesa el barrio y está en pésimas condiciones, parece un pantano”.

“Cuando no hay lluvia y el camino está seco bien se podría llevar a cabo el Rally Dakar, y cuando llueve parecemos chanchos que salimos del barro”, expresó.

Finalmente, es importante decir que el malestar de los pobladores es reiterado y con justa razón. “Pedimos que vengan los funcionarios a ver esta calle, y que traigan respuestas concretas, ya no queremos más excusas. Lo único que pedimos es una calle digna”, coincidieron las mujeres que decidieron hacer pública la situación.

