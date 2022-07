Carbajal advirtió que con la llegada de Massa al gabinete «el Presidente ha resignado su poder»

Compartir

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, recibió este viernes “con cautela y pesimismo” la designación de Sergio Massa en el “superministerio” de Economía, Producción y Agricultura, y advirtió que con estos cambios en el gobierno “el Presidente Alberto Fernández ha resignado su poder”.

En declaraciones a la prensa tras conocerse la llegada al Gobierno nacional del ahora saliente presidente de la Cámara de Diputados, el legislador del radicalismo se preguntó su ahora las políticas económicas «las va a marcar Grabois o vamos a ir a mayor racionalidad».

En ese sentido, estimó que“ hasta que el superministro Massa no se defina vamos a seguir con altísimos niveles de incertidumbre”.

También señaló que con el arribo de Massa al gobierno “el Presidente ha resignado su poder para ser un mero suscriptor de decisiones que toman otros. El mayor problema que tiene Alberto es que nadie le cree. Ni sus seguidores le creen. Mostró que es lábil de opinión y que no sostiene sus convicciones”, afirmó.

Dijo, además, que con la saliente ministro de Economía, Silvina Batakis «hubo una gestión inexistente. Estuvo casi un mes y no mostró capacidad técnica ni política. No pudo hacer ni una conferencia de prensa. Lo único que hizo es organizar un tour a Washington. Antes de hablar con el FMI había que hablar internamente», opinó.

Al analizar los nuevos cambios anunciados en el gabinete nacional, el diputado nacional Carbajal indicó que «no aparecieron nuevos jugadores» en el escenario de la administración gubernamental, al recordar que «Massa es un hombre del estado que cambia de rol. No parece que esto cambie de manera sustancial el esquema político. Me atrevo a pensar este cambio de nombre con cautela y pesimismo. Esto ya pasó con Batakis, donde no pasó absolutamente nada», recordó.

