Formosa se quedó sin servicio de colectivos las primeras horas del sábado por no tener combustibles

Ayer y por alrededor de tres horas, los colectivos de la empresa Crucero del Sur no salieron por no contar con gasoil. El programa Expres en Radio habló con el secretario general de la UCRA, Javier Oviedo quien contó que el servicio salió a las 9 horas, pero que no se debió a una medida de fuerza. Además, pidió que los funcionarios municipales y del Gobierno se sienten a dialogar en torno a este tema y solucionar el problema.

Oviedo comenzó diciendo «hoy (por ayer) recibí el informe de los choferes donde decía que no han salido porque la empresa le había comunicado que no contaban con el combustible para que pudieran salir los móviles que cumplen con los primeros horarios de servicio».

«A las 9 (de ayer) me han dicho que comenzaron a trabajar con un servicio reducido de 2 coches por línea y 3 en las líneas 80 y 90», añadió.

El gremialista indicó que no hubo ningún tipo de medida de fuerza por parte de los gremios y que solo se debió a una cuestión de la empresa, según lo manifestado por los choferes.

Consultado acerca de su opinión en relación a que la empresa se queda sin combustibles muy de seguido, Oviedo indicó «es la crisis del transporte que no solo se siente en Formosa, sino que también lo estamos padeciendo a nivel nacional, pero nosotros le pedimos a la provincia que lleven una política del transporte y vean cual es el punto de inflexión para ver cuál es la condición de la empresa y trabajar sobre ello».

Y reiteró que la crisis no es solo de la provincia, sino que es de todos el país y la idea es llevar soluciones al ciudadano que más padece esta situación.

«Según los informes que nosotros tenemos la empresa nos dice que ellos no cuentan con los fondos para la compra de combustibles y si salieron los coches es porque la Comuna les dio el combustible para que puedan salir los colectivos a la trabajar, pero creo que es momento de que las autoridades competentes se sienten a ver cual es punto de partida del problema y ver como se puede solucionar este problema», señaló.

Agresiones a choferes

Asimismo, contó que hay trabajadores que son agredidos por los pasajeros, ante la situación de descontento de la ciudadanía con la empresa. «Un chofer fue agredido física y verbalmente días atrás y eso no es un tema menor».

