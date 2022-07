Operaron a la figura del Borussia Dortmund Haller y detectaron que su tumor es maligno

Compartir

No era una tarea sencilla la de reemplazar a Erling Haaland pero el Borussia Dortmund se había movido rápido en el mercado para contratar a Sébastien Haller, quien desembarcaba en la Bundesliga tras una buena campaña en el Ajax. Su contratación fue muy celebrada y todo marchaba bien hasta que le detectaron un tumor testicular que, según comunicó el club en las últimas horas, se descubrió que era maligno.

Haller, atacante francés de origen marfileño de 28 años, ahora “tiene que someterse a un tratamiento de quimioterapia” y “no estará en el BVB durante varios meses”, tal como anunció la entidad germana en sus canales de comunicación oficiales.

“Sebastien ahora recibirá el mejor tratamiento posible. Las posibilidades de recuperación son muy buenas. Le deseamos a él y a su familia mucha fuerza y optimismo y nuestros pensamientos están con él durante este momento difícil”, comentó Sebastian Kehl, director deportivo del Dortmund, en diálogo con su sitio web oficial.

El ex futbolista del West Ham y Eintracht Frankfurt, entre otros conjuntos, había firmado con el club alemán procedente de Ajax –donde anotó 34 goles en el último curso, incluyendo 11 tantos en la Champions League– el pasado 6 de julio pero al cabo de 12 días tuvo que apartarse de los entrenamientos de pretemporada porque se le descubrió este tumor.

Tuvo que someterse a una cirugía que salió de forma exitosa y en la cual se descubrió que su tumor era maligno. “Pedimos a los medios de comunicación y a los aficionados que comprendan que no publicaremos ningún detalle médico sobre el tratamiento de Sebastien Haller más allá de la información mencionada, ni hoy ni en los próximos meses”, apuntó la institución tras saberse la noticia.

De esta manera, el jugador pasará un largo tiempo inactivo mientras se recupera por completo y el club evalúa contratar a otro jugador en esa posición. Kehl señaló que “contemplamos diversos escenarios” con miras a la próxima temporada, ya que Haller había sido incorporado para reemplazar a Erling Haaland, quien se fue al Manchester City.

El Borussia Dortmund ya ha puesto en marcha su temporada con un compromiso de la Copa de Alemania: se impuso por 3-0 al 1860 Múnich de la tercera división con goles de Donyel Malen, Jude Bellingham y Darim Adeyemi, otro de los nuevo fichajes en ofensiva.

