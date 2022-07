Gildo Insfrán dio el puntapié inicial del torneo de la Amistad en Ingeniero Juárez

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán participó ayer en Ingeniero Juárez del acto de apertura de la tercera edición del campeonato de fútbol que se disputará hasta el domingo, en el oeste provincial, con la participación de más de cuarenta equipos.

Se trata del “Torneo de la Amistad Copa Gildo Insfrán” que nuclea a equipos de toda provincia, más de mil jugadores, divididos en seis zonas.

Del acto de lanzamiento participaron además, el vicegobernador Eber Solís, el jefe de gabinete de ministros Antonio Ferreira, el secretario de Deportes, Mario Romay, el ministro de la Producción Alejandro García, los diputados Carlos Hugo Insfrán y Agustín Samaniego, los intendentes de Ingeniero Juárez Rafael Nacif, de Pozo de Maza Adolfo Pérez, de Laguna Yema Luis Alberto Corvalán, de Los Chiriguanos Antonio Caldera y de Mosconi Ramón Orlando Blasco, y de otras localidades.

Durante el discurso inaugural del evento, Insfrán adelantó que el gobierno provincial continuará trabajando en el deporte social, que brinde la posibilidad de acceso a todos los ciudadanos.

“Desde el gobierno vamos a seguir trabajando por el deporte social, para que el deporte sea de acceso para todos, y no solamente para algunos clubes, que tienen unos medios, que pueden participar en los campeonatos de la AFA” señaló al considerar que “eso destruye precisamente lo que queremos garantizar, que toda la población tenga la posibilidad de formarse en el deporte, porque el general Perón decía de niños buenos, hombres buenos y nosotros debemos formar eso, hombres buenos, para erradicar la violencia de este mundo, que está violento”.

Ante un marco importante de público, el primer mandatario pidió además que la próxima edición de esta copa, incluya el campeonato de fútbol para mujeres, al recordar que “ellas son verdaderamente las guardianas del Modelo Formoseño”.

Dijo además que, si bien debe haber un vencedor, porque así lo impone la competencia y la necesidad de entregar premios, el mayor éxito de este torneo es la gran convocatoria de jugadores.

“Tenemos que transmitir amor, porque los que trasmiten odio ya están, este es un acto de amor, se encuentran dirigentes con deportistas, preparadores físicos, para pasar días de alegría, que el resultado de esto sea eso, la alegría” consideró y pidió que no exista la discordia.

La jornada comenzó con la presentación de equipos y las palabras de bienvenida del intendente anfitrión. “Juárez, conjuntamente con Laguna Yema, Los Chiriguanos, Pozo de Maza y Mosconi, tienen el sano orgullo de ser sede de esta copa denominado de la amistad, copa que lleva el nombre del hombre que puso al deporte como una cuestión de Estado, nuestro gobernador”.

“Somos anfitriones de equipos de toda la geografía provincial, vamos a vivir el fútbol como nos gusta, vamos a poder alentar, admirar y por sobre todas las cosas, ser parte de la historia del fútbol en la provincia” señaló Nacif.

“Sabemos de sobra y con marcadas pruebas, que el pueblo del oeste formoseño apuesta a este Modelo, que tiene como centro de sus acciones al hombre, por eso es el tipo de estos eventos, que son de suma importancia para el gobierno provincial” enfatizó.

Consideró que “en Formosa cada habitante de su suelo, viva donde viva, tenga los mismos derechos y eso solo se logra cuando quien gobierna piensa en la gente. Vamos a disfrutar del futbol, vivir la copa doctor Gildo Insfrán a la que Juárez apoyó desde el primer momento y seguramente será inolvidable para todos los que hoy nos dimos cita”.

Seguidamente representantes de cada etnia, dieron la bienvenida a la comitiva oficial y oraron porque el torneo se desarrolle en paz y confraternidad.

Luego tomó la palabra el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, teniendo en cuenta que esa localidad fue sede de la primera edición de este torneo, quien destacó las políticas públicas que lleva adelante el gobierno provincial, poniendo al deporte como una cuestión de Estado.

En la oportunidad, el gobierno provincial entregó indumentaria deportiva a los clubes que participan del torneo.

