Carla Rebecchi: “Hay que adaptarse y pensar en Tokio”

La jugadora de las Leonas contó cómo vivió la noticia de la postergación de los Juegos Olímpicos y analizó la vuelta a los entrenamientos.

“Fue un momento difícil cuando me enteré de la postergación de los Juegos”, relata la delantera seis veces campeona del Champions Trophy. “Más allá de que era algo previsible con todo lo que estamos viviendo, la realidad es que se hace difícil porque tenes que pensar en que todavía falta otro año cuando estábamos tan cerca y con tanta expectativa”, agrega una de las integrantes del seleccionado femenino de hockey sobre césped.

Igualmente Rebecchi se enfoca y derrocha optimismo: “Ahora hay que pensar en lo que viene y arrancar nuevamente la preparación; quizás lo positivo, por pensarlo de esa manera, es que todavía tenemos un año más por delante para prepararnos. Hay que adaptarse y seguir pensando en el objetivo que sigue siendo el mismo: los Juegos Olímpicos”.

Sobre la vuelta a los entrenamientos, Rebechi, doble medallista olímpica, enfatiza: “Estoy contenta de poder volver a la cancha y de hacer lo que me gusta. Fue bastante tiempo el que estuvimos paradas y se siente”. Además,cuenta lo extraño que resulta entrenar con tantos protocolos de por medio porque “es diferente a lo que estamos acostumbradas, pero está bueno empezar a familiarizarse”.

Rebechi, campeona del mundo en 2010, piensa en el futuro próximo de las Leonas: “Jugar algún amistoso antes de fin de año no lo veo muy factible por el momento, pero no sabemos cómo va a evolucionar la situación. Mientras acá sigamos en aislamiento va a ser complicado concretar algo más allá de los entrenamientos”.