Carlos Céspedes realiza este sábado su quinto combate profesional; enfrentará al chaqueño Fabián Ojeda

El Karma Céspedes, uno de los grandes pugilistas del boxeo de Formosa sale a escena este sábado 14 de marzo y así palpita una nueva velada de acción en Fortín Yunka al 748. El rival será el chaqueño Fabián Ojeda.

Para empezar Céspedes enumeró lo que se viene para el finde y sus expectativas “Se viene un sábado muy esperado por mí. La verdad que estoy ansioso, tengo muchas ganas de salir a escena ante nuestra gente y eso me hace poner muy contento. Es el quinto compromiso sin cabezal y con vendaje bravo, que da espectáculo muy bueno. Se entrena fuerte en esta parte de la preparación, con doble y hasta con triple turno. Hice natación para logar un plus en el cardio”.

“Será otra gran velada de Oasis, porque además nuevos pibes del semillero saltarán al ring en el plano amateur. La idea es volver a tener una velada bien completa para todos los amantes del boxeo”, destacó Carlos.

“Este verano se dio la particularidad de que en una velada en Asunción me volví a calzar el cabezal para una pelea amateur y fue algo hermoso, reviviendo una parte muy linda de mi carrera. Trate de meterle mucho entrenamiento en todo el verano. En amateur sentí ese espíritu que mamé desde chiquito. Le quiero agradecer a Juan Montiel y la Federación Paraguaya de Boxeo. El amateurismo es la base para llegar de la manera más sólida posible al profesionalismo”, sostuvo.

“Mi quinta pelea me encuentra mucho más completo como boxeador. Me quiero mostrar, quiero estar en actividad y ganar fogueo. El año pasado se hizo mucho hincapié en todos los boxeadores”, dijo.

Y cerró: “somos un equipo, el Team Oasis y a todos le damos el mismo protagonismo. Los Cruceros y Semipesados pueden estirar un poco más su carrera, pero sé que soy un boxeador de edad. Belén, mi hermana me está ayudando mucho con la dieta. El equipo está muy atento en todo y creo que llego muy bien al sábado”.