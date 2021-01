Carrera de Contador Público: docente de la UNaF dijo que lo de la CONEAU “es una cuestión formal”

Compartir

Linkedin Print

Días atrás, se conoció que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) no hizo lugar al pedido de acreditación de la carrera de Contador Público que se dicta en la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNAF), lo cual llevó incertidumbre entre los alumnos. El Grupo de Medios TVO, habló con la profesora Olga Comello, conciliaría docente de dicha facultad, quien llevó tranquilidad y dijo que “se trata de una cuestión formal y no de fondo”, agregó que “ya estamos trabajando para subsanarlo” y clarificó que esto “sucede en la mayoría de las universidades del país”.

“La situación de este momento es simplemente una etapa en donde se nos pide e indican ciertas cuestiones que debemos subsanar, es decir, es parte de un proceso donde automáticamente la CONEAU estableció seis meses de plazo para que lo hagamos”, contextualizó.

Añadió que “tiene que ver con cuestiones formales de presentación de planes de estudios, trabajos prácticos, etc”.

Asimismo, expresó que “en estas condiciones están la mayoría de las universidades del país en distintas formas” así que “deberán proceder al trabajo cada área para corregir estas situaciones que no son de fondo sino básicamente de forma”.

Destacó la docente universitaria que “el plan de estudio 2018 no tuvo observaciones, hay que recordar que el mismo fue aprobado conforme adecuación a esta resolución que es la 3.400/17”.

Además, reiteró que la UNaF está a tiempo de corregir y subsanar la situación. “La CONEAU está en receso, pero el Consejo Directivo que preside la Decana y todos los docentes de las cátedras que estamos involucrados y los no docente estamos trabajando en ello, cada uno en su área específica”.

Consultado por la carrera, reiteró Comello que “en estos seis meses se va a resolver. Queremos llevarle tranquilidad a los alumnos que están cursando y a los futuros que puedan inscribirse”.

“Estamos trabajando sin descanso, con prisa y sin pausa, vinculados permanentemente a los equipos de CONEAU. Estamos a tiempo de realizar correcciones, las cuales son meramente formales prácticas que hacen a la carga de datos, son cuestiones no de fondo ya que el plan de estudio 2018 no tiene objetación”.

“Todas las tareas de adecuación para salvar las falencias son llevadas a cabo, es una cuestión que corresponde al Ejecutivo bajo la supervisión del Consejo Directivo de la FAEN”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print