Fabián Cubero se habría llevado a su hijas de vacaciones a México con Mica Viciconte sin avisarle a Nicole Neumann

La modelo se habría enterado de que Indiana, Allegra y Sienna se fueron de viaje con su padre y la ex Combate cuando ya habían llegado a destino.

Fabián Cubero se habría llevado a sus hijas de vacaciones a México con Mica Viciconte sin avisarle a Nicole Neumann, quien se habría enterado una vez que Indiana, Allegra y Sienna ya estaban allí. Quien contó la información fue Karina Iavícoli, panelista y compañera de la modelo en Nosotros a la mañana.

Todo se dio en el marco de un juego en el que Nicole sugirió lo que haría si fuera abogada. “Tantas cosas…”, enfatizó, y la periodista se animó a decir: “Te veo mandándole carta documento a Cubero”. Luego se dio un ida y vuelta en el que la modelo se refirió a la medida cautelar –que deben cumplir tanto ella como su ex marido– por la que no pueden publicar fotos de sus hijas en las redes sociales. Quien sí lo hizo fue Soledad Cubero, hermana del ex futbolista, quien posteó fotos de sus sobrinas durante sus vacaciones con Fabián y Mica.

“¿Cuándo se fueron?”, quiso saber Iavícoli sobre el viaje de sus hijas a México. Y allí se dio otro ida y vuelta en el que la modelo contó que su ex tiene un permiso para sacarlas del país, pero dejó entrever –sin confirmar ni desmentir– que lo hizo sin avisarle previamente.

Nicole: —¡Qué buena pregunta! Creería que el 3, el 4 (de enero).

Karina: —¿Cómo “creería”? ¿Vos me estás diciendo que no sabías cuándo se iban tus hijas?

Nicole: —No entremos…

Karina: —Yo averigüé y amerita que te pregunte: ¿es verdad que ellas se fueron a México y vos te enteraste de que estaban allá ya estando en México?

Nicole: —Yo no voy a contestar nada. Todo lo que esté fuera de cómo tiene que ser lo están llevando los abogados, como corresponde.

Karina: —Si vos no me contestás es porque mi información es concreta.

Nicole: —No, yo no voy a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Todo lo que esté afuera de lo normal, lo llevan adelante los abogados.

Karina: —Pero si no, me dirías que no, Nicole. Perdón, pero antes de que te lo pregunte otro, prefiero preguntártelo yo, que trabajamos acá.

Nicole: —Está muy bien. Todos son libres de preguntar lo que quieran. Y yo, de contestar lo que quiera también.

Karina: —Pero la información que yo tengo es que vos te enteraste de que ellas estaban allá y no te avisaron. Él no te avisó que las llevaban a México…

Sandra Borghi –que por estos días está al frente del programa porque Joaquín El Pollo Álvarez se tomó vacaciones– indicó que le parece “tremendo” si fue así como indicó Iavícoli. Y Nicole siguió respondiendo a su compañera, sin afirmar ni desmentir la información. “Están asumiendo cosas que yo no contesto”, aseguró, y agregó: “Así como no contesto si estoy con alguien, no estoy con alguien, si fui, si volví, no voy a contestar más de esto. Lo que vos asumas es responsabilidad tuya”.

“Para mí es un sí. Perdoname. Si no, dirías que no”, enfatizó Iavícoli. “Responsabilidad tuya lo que vos asumas”, respondió Nicole, y dio por finalizado el asunto.

