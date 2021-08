Casi 2.000 personas visitaron este fin de semana la villa turística de Herradura

Compartir

Desde este fin de semana último es libre el ingreso a la villa turística de Herradura, ya que no se exige más un PCR negativo. Esto llevó a que, en particular capitalinos, por la cercanía que hay entre localidades, volvieran a disfrutar de los atractivos herradureños.

“Estuvimos trabajando a full porque muchísima gente visitó Herradura”, sostuvo el subsecretario de Turismo de la Municipalidad local, Reinaldo Saporiti, quien comentó, muy contento, que “después de un largo paréntesis, este pasado fin de semana la gente volvió a sentir y disfrutar de los atractivos y la belleza que ofrece” esta localidad turística.

A modo de ejemplo, casaquintas, alojamientos o casas volvieron a estar a pleno, al igual que las cabañas y los campings, pero aclaró que siempre ajustándose a las medidas de los protocolos vigentes por la pandemia.

Por eso, pidió cuidar sanitariamente este destino turístico para que así “no haya ningún caso nuevo de COVID-19”.

En ese sentido, hizo notar que quitar el PCR negativo como requisito de ingreso no significa dejar de cumplir con los cuidados esenciales, como el uso correcto del barbijo, la distancia social y el lavado frecuente de manos.

“La recomendación para quienes visitaron el camping y otros espacios era tener siempre los recaudos, no nos vamos a cansar de repetir que su cumplimiento es prioritario para dar mayor seguridad a todos: visitantes y la comunidad del lugar”, subrayó.

A continuación, Saporiti informó que este último domingo 29, ingresaron al pueblo distante a sólo 40 kilómetros de la ciudad de Formosa, 1.937 personas, 721 camionetas y autos, 107 motos y más de 150 bicicletas.

“Indudablemente que la mayoría de los visitantes fueron de Formosa Capital, pero otros también del interior de Villa Escolar o quienes dejaron el río Bermejo para venir a pescar a Herradura”, comentó.

Dinamización comercial

Otro de los puntos que destacó el funcionario es que también los comerciantes se vieron favorecidos con la afluencia de público, ya que “hubo mucha gente hacienda fila en los negocios para comprar carbón, asado y otras cosas que le falto, lo cual forma parte del movimiento económico que genera el turismo y que queda en el lugar”.

Y agregó que, este fin de semana como fue muy reciente la información mucha gente no se enteró, pero estimó que “de aquí en más se imaginan que las cabañas ya nuevamente comenzarán a tomar reservas para las semanas siguientes”.

“Todo eso marcó un brillo especial”, realzó el subsecretario de Turismo local, que no olvidó mencionar que la gastronomía es el otro de los rubros que se ven favorecidos.

Justamente, a través del turismo gastronómico, que se basa en la cantidad de ingresos de visitantes, “en la avenida compran pastelitos o empanadas de distintos sabores que se ofrecen para llevarlos a la playa, la guardería o el camping”, citó, siendo otra de las postales características.

Pesca

Con respecto a la pesca, quienes tengan embarcación, pueden salir desde las guarderías para largar sus lanchas “con un poco de dificultad” debido a la bajante del río, aclaró.

“Tenemos otra guardería nueva que se inauguró en Herradura hace muy poco tiempo, que tiene una rampa larga para bajar las embarcaciones, que está muy cerca del riacho Cortapick, sobre la laguna Herradura y que también tiene salida al río Paraguay, pasando con cuidado por la boca del riacho Salado”, agregó por último.

