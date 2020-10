Casi 70 personas tendrán el permiso para ingresar a la provincia dentro de las 48 horas

Compartir

El diputado provincial de “Juntos por el Cambio”, Enrique Ramírez en comunicación con el Grupo de Medios TVO, habló de la audiencia que se llevó a cabo ayer por la mañana por el hábeas corpus en los que el juez federal Fernando Carbajal habilitó el ingreso de casi 70 formoseños varados dentro de las 48 horas, entre los que se encuentran personas con problemas de salud y con menores.

“Hace unos días presentamos el hábeas corpus por varias personas que se encuentran en todo el territorio nacional (Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco) y ahora están varadas en el Puerto Eva Perón, Chaco, cerca de Mansilla. El resultado que tuvimos fue muy bueno porque van a poder ingresar los que tiene problemas graves de salud y otras que tienen menores a su cargo dentro de las 48 horas, y el resto de las personas lo van a hacer dentro de los 5 días”, informó el legislador.

En este contexto, el diputado contó que junto con un equipo de abogados del espacio político Juntos por el Cambio están trabajando por los formoseños varados de manera gratuita, “lo que nos interesa a nosotros es que las personas que no pueden ingresar a la provincia y no tienen lugar a donde quedarse no entren en la desesperación y vuelva a pasar una tragedia. Por eso le pedimos que tengan paciencia, que sepan que hay una vía judicial que es pacífica, legal y que lleva unos días pero al final hay buenos resultados”, aseveró.

“Un grupo de formoseños varados más de 50 días, primero en la ciudad de Florencia, Santa Fe, y luego 5 días más en Puerto Eva Perón, Chaco, finalmente pudieron ingresar a la provincia tras una orden judicial por un hábeas corpus presentado para permitir su ingreso. Por lo que se pueden poner en contacto con nosotros porque entendemos que esta situación va a ser cada vez peor si el Gobierno provincial no toma otra medida, se van acercando las fechas de la fiesta y la gente quiere estar juntos a sus familiares”, añadió.

A su vez el diputado dijo que el fallo favor de los varados no rompe con el estatuto sanitario que habla la provincia, “ningún juez, ningún abogado, nadie de la oposición, nadie de la sociedad civil ha pedido que ingresen personas sin cumplir con los requisitos sanitarios que establece la provincia. Lo que nosotros queremos es que puedan entrar y que no estén varados en la calle, o al costado de una ruta que les puede hacer un gran daño psicológico. Por eso el gobierno provincia tiene que entender que nosotros estamos, ayudando, colaborando a que esas situaciones extremas como la que vivimos en Formosa no vuelvan a ocurrir”

“Y las decisiones que está tomando el Poder Judicial ayudan más a la provincia para que esto no vuelva a suceder; ojala la provincia no nos mire como enemigos sino como personas que estamos tratando de que no vuelva a suceder la desgracia que vivimos hace un tiempo atrás los formoseños con la muerte de Mauro Ledesma que ante la desesperación el joven intento cruzar nadando el río Bermejo”, expresó.

Ramírez informó que dentro de las 48 horas están autorizados para ingresar 67 personas, más dos menores, “donde el Gobierno tiene que disponer un lugar de aislamiento preventivo, con las condiciones dignas para vivir”.

Y añadió que van a presentar un nuevo hábeas corpus para otras 50 personas también puedan ingresar a Formosa.

Al consultarle sobre los dichos del ministro de Gobierno Jorge Abel González, quién dijo que en Formosa no hay ni un fallecido por coronavirus por el estatus sanitario que vienen realizando y que al dejar ingresar personas buscan que haya muertos en la provincia.

Ramírez, respondió: “En Formosa ya hubo un muerto y no fue por coronavirus, fue referido a las medidas que tomó el Gobierno, de asilamiento, de cerrar y no permitir entrar; una personas perdió la vida queriendo ingresar a la provincia”.

“Quienes dicen esas barbaridades, solamente una persona muy mal pensada puede creer que nosotros queremos que el virus circule entre nuestra familia o hay que recordarle que nosotros vivimos en Formosa, y están nuestros padres, madres, hijos y esposa entonces el que dice eso simplemente es una persona que pierde el sentido común y en segundo lugar le falta un poquitito de sesgo humanitario. Porque hay que entender la situación de las personas que no tienen techo y que están 50 días tirados en la calle”, concluyó el Diputado provincial de Juntos por el Cambio.

