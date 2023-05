Caso Joaquín: «Acá tienen que haber más responsables», dijo Laura Cáceres

La madre del estudiante fallecido en las instalaciones de REFSA se mostró insatisfecha por el procesamiento por homicidio culposo de los únicos tres imputados en la causa que investiga la justicia. “Acá están desligando responsabilidades de algunas personas a las que ni siquiera están llamando en la causa”, expresó Laura Cáceres, madre de Joaquín Oviedo, al Grupo de Medios TVO.

“La verdad que estoy un poco sorprendida y un poco desilusionada porque la verdad no se si soy un poco ignorante o no entiendo la justicia. Están procesadas estas personas por homicidio culposo, entre ellas dos profesores que no quiero decir que no son culpables porque sigue la causa, pero son las personas que menos responsabilidad tienen dentro del convenio de las pasantías y ya están procesadas. Hay personas, como la Directora del colegio o el Jefe de Pasantías, que ni siquiera fueron llamadas a la causa”, agregó Cáceres.

El procesamiento por homicidio culposo de los únicos tres imputados en la causa, dos profesores y un operario de REFSA, se conoció este fin de semana a pocos días de un nuevo aniversario de la muerte del joven. La familia se mostró disconforme con la medida dictada por el juez Felipe Cañete, quien lleva la causa, ya que consideran que aún restan investigar otras responsabilidades.

“La pena que tienen por homicidio culposo es excarcelable por lo tanto esta gente sigue su vida normal así que no lo veo como justicia. Acá están desligando algunas responsabilidades de algunas personas a las que ni siquiera están llamando en la causa y me parece un poco injusto lo que está pasando, para mi no es justo”, sostuvo la madre del joven.

El procesamiento de los imputados se da días antes de que el fallecimiento del joven cumpla siete meses, este 24 de mayo. Cabe recordar que Joaquín Oviedo se encontraba realizando sus pasantías en las instalaciones de REFSA cuando recibió una descarga eléctrica del transformador en el cual estaba trabajando.

“Yo no lo veo como justicia y no pienso parar. Acá tienen que haber más responsables porque así fue. Creo que hay que continuar y seguir hasta encontrar a los verdaderos culpables de este hecho. De hecho nosotros pedimos hablar personalmente con la fiscal para que nos explique cómo va la causa, todavía tengo fe”, finalizó Cáceres.

