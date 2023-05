IPV: más de dos mil personas se anotaron en las primeras horas de inscripción

El objetivo de esta implementación es actualizar el padrón y dar oportunidad a aquellas familias que necesitan participar en los sorteos de vivienda social.

Este lunes 15 se puso en marcha el sistema de inscripción online del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), para todas las familias que residen en Formosa Capital y requieren de una solución habitacional.

Al respecto, el administrador general del IPV, el ingeniero Marcelo Ugelli, informó que a las cero horas dio inicio este sistema de inscripción, remarcando que “cerca del mediodía ya se habían inscripto más de dos mil personas”.

De esa manera, el funcionario destacó hasta el momento ha sido un éxito, detallando que los días de inscripción son determinados por terminación de DNI, con el fin de hacerlo de manera ordenada y sin complicaciones.

Durante el proceso, los interesados hacen una declaración jurada online rellenando un formulario con datos del grupo familiar, informó.

“Hasta el momento no tenemos ningún inconveniente, el sistema no se ha colapsado como ha sucedido anteriormente”, agregó Ugelli.

Asimismo, aclaró que esto es válido para quienes quieran anotarse por primera vez y “para todos aquellos que ya estaban inscriptos”, explicando que “es un reempadronamiento, porque hay informaciones, como cambios de domicilio, migraciones, nacimientos o fallecimientos que no se reflejan en la actualización de datos.

Al finalizar, informó que el trámite pueden hacerlo a través de www.formosa.gob.ar/ipv, según la terminación del DNI en los siguientes días: lunes, 0 y 1; martes, 2 y 3; miércoles, 4 y 5; jueves, 6 y 7; viernes 8 y 9. La misma regirá hasta el 4 de junio.

Relacionado