Presentaron una cautelar para que se suspendan las elecciones a gobernador

La acción judicial realizada por la oposición local, se desprende de la presentación de una Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad sobre el Artículo 132 de la Constitución de Formosa y pretende que las elecciones sean suspendidas en tanto la Corte Suprema se expida sobre la cuestión. «Lo que pedimos es que la Corte se expida sobre si es constitucional el dejar abierto este artículo con solamente decir que pueden ser reelectos y no ponerle un límite a la cantidad de veces», manifestó Carlos Lee, abogado patrocinante de la presentación, al Grupo de Medios TVO.

«Es una presentación en donde le pedimos a la Corte intervención ante una ambigüedad que lleva la Constitución Provincial en su Artículo 132; los constituyentes obviaron poner el plazo por el cual una persona podría ser reelecta o cuantas veces podía ser reelecta pero eso tiene un basamento en lo que es el sistema republicano de gobierno. Hay un montón de principios que hacen a ese sistema entre los que están periodicidad y la alternancia en el cargo para justamente atacar a aquellas personas que quieren, haciendo uso de este sistema, perpetuarse en el poder como en este caso está sucediendo en la provincia de Formosa con el gobernador Gildo Insfrán que ya va por su octavo mandato”, agregó Lee.

La presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, busca que el máximo tribunal resuelva si la reelección indefinida en Formosa, tal y como se expresa en el Artículo 132 de la Constitución Provincial, viola o no una serie de artículos de la Constitución Nacional y mientras eso ocurre, que las elecciones previstas para el cargo de gobernador el 25 de Junio sean suspendidas, no así para el resto de los cargos. Esta solicitud nace por la determinación que tomó la Corte en las provincias de San Juan y Tucumán en donde las elecciones para esa categoría fueron suspendidas.

“Lo que pedimos es que la Corte se expida sobre si es constitucional el dejar abierto este artículo con solamente decir que pueden ser reelectos y no ponerle un límite a la cantidad de veces. Nosotros no determinamos cuántos mandatos puede ser reelecto el Gobernador entonces es mucho más grave institucionalmente, de todas maneras lo primero que nosotros hacemos en esta presentación es pedir una medida cautelar genérica que suspenda las elecciones hasta en tanto o cuando la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión, que es establecer si es o no institucional el artículo 132”, aclaró el abogado.

De esta manera, si la Corte Suprema da lugar a la presentación realizada por el Frente Amplio Formoseño y no se resuelve el planteo respecto del Artículo 132 antes del 25 de Junio, las elecciones provinciales para la categoría de Gobernador, pueden ser suspendidas en un hipotético caso. Algunos constitucionalistas, como Felix Lonigro, adelantaron que, si la Corte Suprema se expide sobre los casos de San Juan y Tucuman, pedirán que se revea la inconstitucionalidad de la Constitución de Formosa, específicamente de este artículo ya que viola la Constitución Nacional.

“El Artículo 5 de la Constitución Nacional sostiene que cada una de las provincias puede dictar para sí su propia Constitución, en el marco de la Constitución Nacional, quiere decir, respetando lo que la Constitución Nacional establece; desde el vamos, se establece un periodo por el cual el Presidente de la Nación puede ser reelecto una sola vez y la Constitución de la provincia viola ese principio que es de alternancia y deja abierto para que puedan ser reelectos varias veces los cargos ejecutivos. Eso ya es una contrariedad no solamente contra ese artículo, hay varios artículos de la Constitución Nacional que se ven vulnerados por esta forma de redacción que lleva el artículo 132”, explicó Lee en este sentido.

Cabe destacar que en relación al Artículo 132 de la Constitución Provincial, no es la primera vez que se realizan presentaciones judiciales incluso ante la Corte Suprema. La primera presentación de una Acción Declarativa la hizo el actual candidato a Gobernador por el Frente Amplio Formoseño, en el año 1999 en su carácter de juez pero no prosperó. Ahora la Corte Suprema puede dar lugar o no, nuevamente ante una presentación de este tipo.

“Nosotros no pedimos que suspendan todas las elecciones, por lo menos para la de gobernador porque es quien está incurriendo en este momento y después podemos tener un efecto cascada en cuando a los intendentes también porque esto también tiene una diferencia de interpretaciones constitucionales. Creo que en la Constitución Provincial esa parte se obvió y se debe poner un límite a aquellos que van a ocupar el cargo a Gobernador pero no solamente es porque está Gildo Insfrán, sino para cualquiera que quiera ocupar la cartera ejecutiva”, completó Lee.

