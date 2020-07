Caso Sofía Herrera: juez ordenó actualizar la foto de la niña desaparecida

Compartir

El juez de instrucción de Río Grande Daniel Cesari Hernández ordenó esta semana una nueva actualización de la imagen de Sofía Herrera, la niña que desapareció en un camping de Tierra del Fuego en 2008, para contribuir a las tareas de su búsqueda. La foto estará lista el 28 de septiembre, cuando se cumplen 12 años desde la chica fue vista por última vez.

“Mi hija cumplirá 16 años en diciembre de este año. La última imagen con que se realiza la búsqueda es de cuando tenía 12 años. Nos dicen que habrá cambios notorios en su apariencia y que actualizar el dibujo puede ayudar a que alguien la identifique o a que ella misma pueda reconocerse”, explicó a Télam María Elena Delgado, la mamá de Sofía.

Fuentes de la justicia de Tierra del Fuego confirmaron la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de la ciudad de Río Grande y revelaron que el artista encargado de actualizar la imagen de Sofía será Alberto Suárez, el ex perito de la Policía de la provincia de Buenos Aires que se ocupó de hacer el dibujo anterior.

La madre de Sofía expresó que no hubo “ningún avance” en la causa por la desaparición de su hija, pero que la actualización de la imagen la “llena de esperanzas” porque puede ser que “ella misma pueda reconocerse” en la versión actualizada de la foto que le sacaron cuando tenía 3 años.

María Elena Delgado y su marido, Fabián Herrera, habían quedado con unos amigos para pasar el día en el camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande. El predio fue descrito como un rectángulo de 15 hectáreas cercado con un alambre de un metro de altura y seis hilos, el primero de púas.

Aún así, Sofía se separó de sus padres y desde entonces nunca más nadie la vio.

“Sofi está presente todos los días en nuestra vida, no solamente cuando se acerca otro aniversario de su desaparición”, afirmó Delgado, quien sostuvo que “desde hace tiempo que no existe ninguna novedad” en la búsqueda de su hija, y que “el caso está totalmente parado”.

“Estamos a la espera de que el juzgado haga algo”, aseguró.