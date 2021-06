Caso Sofía Puyó: la justicia le negó la excarcelación a Ramoa y continuará detenido hasta el juicio oral

Compartir

El Dr. Jorge Pezzolano, abogado de la familia de Sofía Puyó, dijo al Grupo de Medios TVO que la justicia le negó el pedido de excarcelación a Diego Ramoa (único imputado en la causa por la muerte de la joven) quien había sido detenido por salir de la provincia sin autorización y no comparecer a un examen psiquiátrico. El imputado continuará tras las rejas hasta la realización del juicio oral que aún no tiene fecha.

“El lunes me notificaron la resolución por la cual la Excelentísima Cámara Primera en lo criminal con el voto de dos de sus integrantes le denegó la excarcelación que había solicitado el imputado Diego Ramoa”, explicó el letrado.

Recordó que estaba detenido por haberse ido de la provincia sin autorización. “Él quedó detenido cuando regresó de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 15 de abril e inmediatamente solicitó la excarcelación que le denegaron, él había viajado a Buenos Aires el 7 de abril y volvió el 15 del mismo mes, había pedido autorización para viajar y había adjuntado antes de viajar fotocopia de los pasajes de avión de aerolíneas tanto de ida como de regreso, lo que hizo fue poner en conocimiento a la justicia de que iba a viajar, no pedir autorización, él tenía la decisión de hacerlo por eso ya tenía comprados los pasajes, cuando primero tenía que pedir autorización, una vez que lo autorizan recién comprar loa pasajes, todo imputado en un proceso penal está sujeto a condiciones, exigencias y requisitos que le impone el juez, esto ya se lo había impuesto la jueza de Instrucción cuando en el año 2019 le concedió la excarcelación. En este caso él puso en conocimiento del tribunal y viajó, no obstante a esto, previo a pedir la autorización, tenía acabado conocimiento de esto porque había estado notificado debidamente y legalmente que el 13 de abril en el ínterin que estaba en Buenos Aires se debía realizar un acto procesal del articulo 70 que ordena que se le realice un examen psiquiátrico, no pericia, a los fines de saber si es imputable o inimputable, si comprende o no la finalidad de sus actos, ese acto no se pudo hacer porque no estaba en Formosa, por lo tanto la jueza cuando él dice que va a viajar, pide permiso y adjunta los boletos, le dice que no, que no está autorizado porque el 13 se tenía que realizar ese acto procesal para el cual ya había fecha, el cuerpo médico forense del Poder Judicial ya había señalado fecha y quién le iba a hacer ese examen mental obligatorio, era un acto procesal que se debía cumplir sí o sí y él argumentó que debía viajar por razones personales impostergables ajenas a su voluntad, una formula genérica por lo tanto la jueza no lo autorizó y no fue por capricho, fue porque ese día debía realizarse un acto procesal, para que no se atrase el proceso”, explicó.

De la misma forma el reconocido abogado detalló que la justicia le negó la excarcelación debido a su conducta de rebeldía. “Declararlo rebelde y ordenar la detención se dio cuando fueron a notificarlo de que no se lo había autorizado el viaje porque el día 13 se tenía que realizar ese acto procesal, no se lo encontró en su domicilio y los requisitos y condiciones que debe cumplir toda persona procesada es que si va a viajar debe avisar con anterioridad, entre otros requisitos, como si se va a cambiar de domicilio, todo eso no cumplió, pidió autorización para viajar y lo hizo sin haber tenido la autorización, ante esto se decreta la rebeldía y se ordena la detención por medio de la Policía y cuando vuelve se lo detiene y ahí plantea la excarcelación, se da vista de ese pedido de excarcelación al fiscal de Cámara y a mi como abogado de los querellantes particulares, tanto el fiscal como yo nos opusimos a que se lo excarcele, en general hemos esgrimido los mismos fundamentos de hechos y de derecho, en lo que a mi compete me opuse porque manifesté que el imputado Ramoa hace lo que su voluntad le ordena, no lo que debe hacer”.

Recordó en ese sentido que “toda persona que está sometida a un proceso penal a los fines de no dañar, de no entorpecer el proceso, de no alargarlo y que no se corra un riesgo procesal de que un día viaje y no vuelva más, debe someterse a lo que el juez ordena y autorice, en este caso no cumplió, ya no tenemos la certeza de que no vuelva a hacer lo mismo y más estando cerca, en las puertas del juicio oral y público y a ello hay que sumarle, a mi argumento de oposición a que se lo excarcele, que cuando yo hago el requerimiento de elevación de la causa a juicio requerí por la comisión del delito de Homicidio Simple con Dolo Eventual y eso tiene una pena condenada que va de 8 a 25 años, esa pena en el caso de salir condenado por esa figura no sería posible de que la cumpla en suspenso, tanto es así que no obstante a esto, él llega a juicio por Homicidio Culposo Doblemente Agravado que tiene una pena que va de 3 a 6 años, si a él en el supuesto caso le aplicaran una pena de 3 años es facultad, no obligación de los jueces, de que la pena la cumpla en suspenso o no, distinto es si a él lo condenaran a 2 años, 11 meses y 29 días, ahí sí el tribunal puede y generalmente lo hace cumplir en suspenso, pero cuando la pena supera los 3 años es de cumplimiento efectivo, con toda esa posibilidad de aplicación de una condena y de una pena con esos parámetros, tenemos una sospecha muy fuerte de que puede volver a violar el accionar de la justicia y no presentarse lo que causaría un daño procesal muy importante y como expresa el fallo no estaríamos afianzando la justicia que es uno de los faroles rectores de nuestra Constitución Nacional, de nuestro sistema de derecho republicano”.

Para finalizar afirmó que Ramoa continuará detenido hasta la realización del juicio. “Él va a quedar detenido y permanecer detenido hasta el juicio oral y público, todavía falta la última prueba que la he pedido y el juez ordenó la prueba dentro del marco de la instrucción suplementaria ya en fase previa al debate, se produjo una reconstrucción del hecho y ahora hay que realizarle una pericia psiquiátrica al imputado, la prueba pericial psiquiátrica todavía está pendiente, no tenemos turnos porque estamos en receso judicial por la pandemia, falta todavía esa prueba. No sabemos cuándo va a ser el debate, es un poco difícil decir una fecha, creo que si seguimos avanzando a este paso podríamos estar llegando al juicio a fines de agosto, en septiembre posiblemente siendo muy optimistas”.

