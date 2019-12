Celeste Cid presentó públicamente a su nuevo novio: «La felicidad me salta del corazón»

Compartir

Si bien ya de por sí las Fiestas invitan a la celebración, seguramente para Celeste Cid tendrán un sabor aún más especial este año. Así lo expresó la propia actriz, quien aprovechó la víspera de la Nochebuena para presentar en sociedad a su novio, Iván Pierotti.

“No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos y seguramente no vuelva a ocurrir pero en breve cambia la década y… la felicidad me salta del corazón. Todo si. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. 24 de diciembre de 2019. Feliz Todo! Nos deseo amor y ser cada día más felices”, expresó la actriz junto a una imagen donde se la ve abrazada al artistista audiovisual.

Claro que este no será el único motivo de celebración para la artista, quien se apresta a debutar con Separadas, la nueva ficción de Pol-ka que se verá a partir de enero por la pantalla de El Trece y que protagonizará junto a Marcela Kloosterboer, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo y Agustina Cherri.

“Está bueno, tenía ganas de cambiar un poco y, a la vez, el personaje también permitía un poco ese juego. Es una DJ, hermana menor también, un poco oveja negra de la familia, entonces me parecía divertido y que estaba muy bien”, expresó en diálogo con eltrecetv.com con respecto a Martina, su personaje.

“En algunas cosas me veo reflejada, y creo que en esas cosas mi idea es subirle el volumen en esos costaditos, digamos. El mensaje es un poco ese, es cómo en una separación uno termina uniéndose también a un grupo de pertenencia, en este caso por motivos circunstanciales, y también está bueno el poder separarse de cosas que uno no está disfrutando o no está dando lo mejor de sí, y ahí es el disparador. De ahí en más, la unión”, comentó.

Vale recordar que la historia de la tira narra la historia de siete mujeres afectadas por una misma estafa, ante la que cada una, a su manera, deberá replantear su vida a partir de la crisis financiera, emocional y sentimental que les provoca el haber participado de un proyecto inmobiliario que se transformó en un fraude. Frente a esta dramática situación, las siete mujeres buscarán cómo salir fortalecidas y, en el camino, descubrirán lo que las une más allá del desfalco en el que se vieron envueltas de manera fortuita.