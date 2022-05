Censo 2022: hasta hoy podrán cansarse en la Peatonal quienes todavía no pudieron hacerlo

Compartir

El miércoles pasado se realizó de forma presencial el Censo 2022 y miles de personas en todo el país no pudieron ser censadas por lo que el organismo que dirige Marco Lavagna extendió la posibilidad de hacerlo unos días más. En Formosa aquellas personas que no fueron censadas podrán cargar sus datos en una carta ubicada en la Peatonal Rivadavia hasta el día de hoy. «Sería el último día para poder hacer esta carga censal», expresó Leandro, Coordinador de Censistas, al Grupo de Medios TVO.

«Desde el 26 de marzo estamos en el punto digital, durante días previos al Censo se empezó a convocar más gente pero esta última semana se extiende la etapa de supervisión y recupero para aquellas personas que no fueron visitadas el día miércoles pasado; tienen la posibilidad de acercarse hasta hoy (lunes) y mañana (martes), que sería el último día, para poder hacer esta carga censal, de 9 a 12:30 horas, por la tarde de 17:30 a 20 horas», agregó Leandro.

De esta manera, aquellas personas que no fueron censadas el día del operativo y que aún no hayan podido hacerlo de manera virtual, pueden acercarse a la Peatonal Rivadavia de 9:00 a 12:30 horas y de 17:30 a 20:00 horas para poder hacerlo.

«Es posible que haya viviendas que no se lograron cubrir el día del operativo territorial, así que estamos acá dispuestos a recibirlos. No necesariamente tienen que venir, también lo pueden hacer a través de la página del censo digital», precisó.

En la jornada de ayer en dicho punto, se pudo observar una larga fila de personas que aguardaban a realizar el Censo. «Las páginas están saturadas, no andan, es una excusa parece. Hay mucha gente sin censar» comentó un hombre que se encontraba en la misma.

«Estuve todo el día esperando y no pasaron, pasaron por dos casas al lado de la mía y por la mía no. Ya van dos días perdidos» manifestó otro hombre que se encontraba esperando su turno para completar el Censo.

