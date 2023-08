Centenario de la Liga Formoseña de Fútbol: «Es una fecha especial y emotiva», dijo Jofré

Al cumplirse el centenario de la fundación de la Liga Formoseña de Fútbol, el presidente Jorge Jofré destacó: “Es una fecha especial y emotiva, al cumplirse cien años de aquel año 1923 en que arrancaba lo que hoy constituye la Liga Formoseña de Fútbol. Es un día para rendir homenaje y valorar la inolvidable labor de aquellos dirigentes que, aunque físicamente ya no están entre nosotros, siguen viviendo en nuestra memoria y en nuestros corazones. Su legado perdura en cada rincón del fútbol formoseño y estamos seguros que, desde el cielo, continúan apoyándonos y guiándonos en cada paso que damos en favor del popular deporte del fútbol y de sus valores”.

“Hace un siglo, en las humildes canchas de Formosa, un grupo de visionarios dirigentes sentó las bases de lo que hoy conocemos como la Liga Formoseña de Fútbol. Su pasión por el juego, su dedicación y su visión trascendieron el tiempo y, gracias a ellos, hemos llegado hasta el hermoso estadio actual, Antonio Romero, que representa un centenario de historia, un centenario de pasión compartida” subrayó.

Seguidamente, recordó que la Liga Formoseña de Fútbol funcionó en España y Moreno; José María Uriburu 180; en el Hotel Virasoro, ubicado en Belgrano y Corrientes; en España y Mitre; en la ex calle Tucumán, hoy Eva Perón, 837; hasta llegar a su sede actual, en el marco del estadio ubicado sobre la avenida Gutnisky 2.800.

Destacó en ese contexto Jofré que “en este momento, por intervención del gobierno de la Provincia de Formosa y decisión del gobernador, Gildo Insfrán, se está llevando adelante una importante obra de refacción del estadio de la Liga Formoseña de Futbol, para dejar en impecables condiciones el mayor coliseo futbolístico de la capital, para que nuevamente los aficionados a este deporte puedan disfrutar de importantes eventos futbolísticos”, resaltó.

A través de las distintas épocas, los torneos organizados por la Liga tuvieron distintos escenarios, como los estadios oficiales de la entidad, que estuvieron entre las calles Maipú, España, Deán Funes, Saavedra y Padre Patiño; otro entre las calles Deán Funes, José María Uriburu, Moreno y Brandsen; un tercer lugar entre las calles Maipú, Deán Funes, Padre Patiño y Juan José Silva; en el actual predio que hoy ocupa el ex Colegio Nacional; en la actual cancha de Obras Sanitarias; y por último en la zona delimitada por la avenida 9 de Julio y las calles Paraguay, Ayacucho y Fontana, hasta llegar al lugar donde hoy se disputan los torneos oficiales, el Estadio Antonio Romero, sobre la avenida Gutnisky, sede de la Liga Formoseña de Fútbol.

Con el correr de los años, también se utilizaron estadios de distintos clubes para el desarrollo de los torneos, como los de Ferroviario, Fontana, Sol de América, Chacra 8, San Lorenzo, San Martín, Sargento Rivarola, 8 de Diciembre, Herradura, Misión Laishí, Villa Escolar y Defensores de Evita.

Destacó luego que “los dirigentes experimentados, con su sabiduría y experiencia, forjaron un camino de grandeza para el fútbol de Formosa. Su liderazgo inspiró a generaciones posteriores y cada decisión que tomaron tuvo un impacto profundo en el desarrollo del deporte en nuestra comunidad. Su recuerdo vive en cada logro alcanzado y en cada corazón que se ha llenado de alegría en las victorias y aprendido en las derrotas”.

“Entre esos dirigentes recordamos a quienes presidieron la Liga Formoseña de Fútbol, como a Luis González, Félix Cristóbal, Juan Biscaro, Ángel Virasoro, León Litonsky, Antenor Polo, Lucilo Yusti, Antonio Romero, Raúl Héctor Aguirre, Roberto Lemos, Luciano Ciotti y Ramón Perelli. La mayoría de ellos lo hicieron por muchos años, hasta nuestros días, que me toca encarar con entusiasmo, pasión y dedicación este desafío por la confianza que me han depositado” apuntó.

“También reconocemos la valiosa contribución de los jóvenes dirigentes, cuyo entusiasmo y determinación han llevado al fútbol de Formosa a ser protagonista en la región. Su visión y compromiso han impulsado el crecimiento constante del deporte y su presencia inspiradora nos recuerda que el fútbol siempre debe mirar hacia el futuro, adaptándose a los tiempos y a las necesidades de las nuevas generaciones”.

Destacó en ese recorrido histórico “a los clubes, jugadores y árbitros, quienes con su entrega y pasión han sido los protagonistas de cada capítulo del fútbol formoseño. Los clubes son el corazón de nuestra comunidad futbolística, donde se forjan amistades y se cultivan valores que van más allá del terreno de juego. Los jugadores, con cada jugada, nos han regalado emociones y nos han mostrado que el fútbol es una expresión de talento y dedicación; y los árbitros, guardianes imparciales de la justicia, han sido fundamentales para mantener la integridad del juego, garantizando que cada partido se dispute con lealtad y respeto. Su labor a menudo exigente, pero siempre crucial, merece nuestro más profundo reconocimiento”.

“Y en medio de esta historia de pasión y dedicación, la comunidad de Formosa ha sido un pilar inquebrantable, brindando su incondicional apoyo y acompañamiento. Desde las gradas, han sido testigos y protagonistas de momentos inolvidables y su amor por el fútbol ha sido el motor que ha impulsado el crecimiento y desarrollo del deporte en nuestra ciudad” resaltó Jofré.

“Hoy, al celebrar cien años de la Liga Formoseña de Fútbol, rendimos homenaje a todos aquellos dirigentes, jugadores, árbitros, clubes y a nuestra querida comunidad, que con su compromiso y pasión han construido esta hermosa historia. Cada nombre y cada rostro que llevamos en la memoria y en el corazón, sigue siendo un faro que ilumina nuestro camino y nos impulsa a seguir trabajando por un fútbol lleno de valores, inclusivo y que inspire a las generaciones venideras”.

Jofré adelantó además que “tras las PASO, estaremos celebrando como esta fecha se merece”.

Para finalizar, expresó: “Gracias a todos por ser parte de esta hermosa historia del fútbol de Formosa y desde nuestro lugar seguiremos bregando por el constante crecimiento de la Liga Formoseña de Fútbol, para que siga viva la pasión por este hermoso deporte en nuestra querida comunidad”.

Relacionado