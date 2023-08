Nilda Patiño: «El Gobierno decidió desde hace tiempo que los docentes seamos pobres»

Este fin de semana visitó los estudios de Expres en Radio la secretaria gremial de los Docentes Autoconvocados Nilda Patiño quien se refirió a la importancia de las luchas de los trabajadores para no ceder los derechos que tanto costaron conquistar; y además se refirió a la situación de los mismos que están endeudados y empobrecidos. “Nosotros decimos que desde hace tiempo el Gobierno decidió que los docentes seamos pobres, porque ellos dicen el monto que debe ganar un trabajador para no serlo y en la paritaria ofrecen un salario inicial por debajo de eso”, manifestó.

Primero, al hablar de los reclamos salariales, explicó que desde el Gremio ya no piden porcentajes porque se quedan “pedaleando” y es muy tramposo. “Tratamos de que el pedido sea lo más cercano a la realidad, y lo más cercano es lo que da el propio Gobierno que dice a través del INDEC que la Canasta Básica Alimentaria sale tanto, entonces nosotros decimos que desde hace tiempo ellos decidieron que los docentes seamos pobres, porque dicen el monto que debe ganar un trabajador para no serlo y en la paritaria ofrecen un salario inicial por debajo de eso”.

Seguidamente explicó que todos los trabajadores se encuentran en la misma situación y por eso “a nosotros nos llama la atención el silencio de los demás gremios” pero más sorprende que los afiliados “no reaccionen” ya que son ellos los que sostienen a la estructura “que encima van y dicen a la patronal que esta todo bien. Los afiliados son los que deben demostrar su descontento”.

La gremialista manifestó que es importante que los trabajos hagan sentir su malestar en las calles con las maras o los paros porque “a los trabajadores nunca nadie nos regaló nada, creo que cometimos errores los más grandes en no enseñar a los más chicos cómo se lograron las 8 horas, cuánta gente estuvo presa por reclamar y luchar, ligaron y algunos hasta perdieron la vida. Siento que nosotros somos una generación que estamos entregando esas conquistas sin muchas peleas. Cuando marchamos en las calles más de uno nos amaga con el auto, nos dicen cosas o nos miran con cierto asquito, y nosotros somos absolutamente consientes que traccionamos el aumento salarial así no nos llamen a Casa de Gobierno, y cuando llega el aumento llega para todos”.

Asimismo, Patiño se mostró preocupada por lo que pueda venir tras los comicios de este año, ya que los trabajadores serán los primeros perjudicados ante cualquier medida. “Yo tengo mucho temor de lo que pase después de las elecciones, gane quien gane; tengo claro que nosotros somos un bosque hermoso y que todos los que tienen posibilidad de ganar tienen la motosierra”, lanzó y dejó en claro que “van a venir por todo”.

Por ello reiteró la necesidad de mostrarse unidos y acompañar las medidas de fuerza porque la única forma de visibilizar un problema es cuando la gente se para y pone el cuerpo. “Eso es muy importante”, enfatizó.

“Nadie va a constatar cuando nosotros decimos que el paro tuvo un alto acatamiento, no hay posibilidades de recorrer todas las escuelas, pero si uno ve un número importante en la marcha es como que tenes una certificación”, aseveró.

Consultada si es que a los formoseños cuesta mucho que acompañen una marcha respondió: “yo creo que a todos en general les cuesta, pero acá en particular te hacen saber que te están mirando, filmando, siempre hay algún policía que te lo dice. Yo me lo tomo en broma un poco porque cuando gana el miedo, ganan la batalla”.

“Considero que con los años que tenemos lo que hicimos fue no salirnos de las calles nunca”, enfatizó la dirigente gremial.

“Estamos muy preocupados por el empobrecimiento y endeudamiento de los trabajadores, al Ministro de Economía le pedimos un plan de desendeudamiento con prestamos no bancarios, al Banco Formosa que adecue las fechas de vencimientos de las tarjetas de crédito y los préstamos. Ojalá nos den respuestas”, añadió.

“Hacemos política”

En otro tramo de la entrevista, Patiño expuso que “nosotros hacemos política, lo que no tenemos es partido político para disputar las elecciones, para eso hay que tener tiempo, dinero y estructura”.

Reconoció entonces que la tarea que llevan adelante “es porque estamos convencidos de nuestra lucha. Siempre les digo a mis hijos que cuando me muera no quiero que lloren porque yo fui muy feliz, hago lo que quiero y encima la vida me encontró con un compañero que me banca, tengo hijos maravillosos, y me fui encontrando con gente hermosa”.

“Cuando nacimos como gremio ninguno de nosotros pensó que íbamos a serlo, estábamos reclamando por el incentivo y el gobierno nos desafió diciendo que no éramos gremio, entonces trabajamos para eso y lo logramos. Estamos conformes con lo que hicimos, nos hubiera gustado hacer más, pero es lo que pudimos, y creo que vamos a seguir molestando por más tiempo”, culminó.