Centros de aislamiento: Ricardo Buryaile pidió al Congreso citar a Losardo y Pietragalla Corti

El diputado nacional, Ricardo Buryaile, junto a otros compañeros del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para interpelar en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Miriam Losardo y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio César Pietragalla Corti, a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores y las legisladoras nacionales, por diversas cuestiones jurídicas de la provincia de Formosa respecto a la situación que viven los formoseños y formoseñas en los denominados “Centros de Aislamientos” provinciales en clara violación a los Derechos Humanos.

“En Formosa, se están dando hechos gravísimos que no sólo está circunscripto al ámbito de la política y de las cuestiones sanitarias, sino que ya han pasado el umbral de claras violaciones a los derechos humanos de las formoseñas y formoseños”, sostuvo.

El ex Ministro de Agroindustria de la nación, afirmó que, en la provincia, se implementó el “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Personas a la Provincia de Formosa”, y que “lamentablemente este sistema ha dado lugar a incontables arbitrariedades, algunas de ellas tan graves, que son una clara afrenta a los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales vigentes en nuestro país”.

Buryaile, recordó que oportunamente como diputado de la Nación, meses atrás, elaboró una denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre una serie de hechos en los que he manifestado las diversas situaciones violatorias de los Derechos Humanos en suelo formoseño. “Muy detalladamente, denunciamos ante las autoridades nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las claras violaciones a los Derechos Humanos y a los fallos judiciales por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa, imponiendo supuestas medidas sanitarias se excedan en aquellos principios y garantías que precisamente busca proteger, deviniendo su irracionalidad en medidas autoritarias y restrictivas claramente violatorios de las libertades constitucionales”, afirmó el legislador nacional.

“En los centros de aislamiento las condiciones habitacionales distan muchísimo de lo que podría considerarse ‘digno’, siendo espacios compartidos sin refrigeración, camas sin distanciamiento correspondiente y sin derecho a la intimidad”, fustigó Buryaile.

“La difícil situación sanitaria, social y política por la que atraviesan los formoseños, se vio intensificada en la jornada del pasado 21 de enero, cuando dos concejalas, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, participaron de una manifestación para reclamar por las condiciones inhumanas en un Centro de Aislamiento de la capital provincial, y fueron apresadas por la Policía provincial durante más de una hora. Éste es un capítulo más de todos los excesos que se cometen en Formosa”, sostuvo el diputado.

El proyecto de resolución presentado, sostiene: “una pandemia nunca puede ser utilizada para ir en contra de los principios democráticos y republicanos. Hoy estamos viviendo un claro abuso de la autoridad en todos los niveles”. Además, menciona que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “debe ser el encargado de fortalecer el sistema de Derechos Humanos en nuestro país y velar por su cumplimiento, respeto y protección”.

Finalmente, Buryaile remató que “estamos a la espera y exigimos una urgente respuesta y medidas concretas en resguardo de los derechos de los formoseños y formoseñas que están siendo vulnerados por parte del Poder Ejecutivo provincial”.

